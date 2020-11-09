Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Nijeryada 17,5 milyon çocuk eğitim ve tıbbi bakımdan mahrum
AFRİKA

Nijerya'da 17,5 milyon çocuk eğitim ve tıbbi bakımdan mahrum

Nijerya'da 17,5 milyon çocuk eğitim ve tıbbi bakımdan mahrum

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, iç çatışmalar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 17,5 milyon çocuğun eğitim ve tıbbi bakımdan mahrum olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Nijerya'da faaliyet gösteren sivil örgüt Yaşam Destek Ağının (LSN) direktörü Itunuoluwa Ajayi, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'daki eğitim ve sağlık sorununa dikkati çekti.

Ajayi, iç çatışmalar ve maddi inkansızlıklar nedeniyle ülkede 17,5 milyon çocuğun eğitim ve sağlık imkanlarına erişiminin olmadığını belirtti.

Vatandaşların yüzde 13'ünün yoksulluk nedeniyle evsiz kaldığına işaret eden Ajayi, "Özellikle ülkenin kuzey bölgesindeki yoksulluk, halk arasında derin bir öfke yarattı." ifadesini kullandı.

Ajayi, bu durumun önlemesi için hükümete, acil müdahalede bulunma çağrısı yaptı.

Çalışan çocuklar okula gidemiyor

Nijerya'da okula gidemeyenlerin çoğunluğunu, göçebe sığır çobanları, balıkçılıkla uğraşan çocuklar ya da çiftçi ailelerin çocukları oluşturuyor.

Çocukların okula gidememesi ve tıbbi tesislere erişememesinde, yoksulluk, ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram örgütünün saldırıları etkili oluyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump'a acıyorum, 800 milyon dolar akıttığı Guaido, Biden'ı tebrik etti
DÜNYA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump'a acıyorum, 800 milyon dolar akıttığı Guaido, Biden'ı tebrik etti

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
DÜNYA
Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

ABD'de "ölümsüz" yılan paniği: Kopartılan her parçasında yeni kafa oluşuyor!
DÜNYA
ABD'de "ölümsüz" yılan paniği: Kopartılan her parçasında yeni kafa oluşuyor!
Abone Ol Google News
Beklenen aşı müjdesi geldi

Beklenen aşı müjdesi geldi

Dünyayı kasıp kavuran koronayı yüzde 90 oranında engelledi.
Suuda kötü haber

Suud'a kötü haber

​Fitch Riyad'ın not görünümünü negatife çevirdi.
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlığında toplandı

Bilgilendirme <br>MYK'dan sonra

Bilgilendirme
MYK'dan sonra

Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Erdoğan iki isimle görüştü

Erdoğan iki isimle görüştü

Albayrak'ın istifası sonrasında Kısıklı'da kritik toplantı.

23 köy daha kurtarıldı

23 köy daha kurtarıldı

​Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.