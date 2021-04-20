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Dünya Albayrak Grubu Gineyi unutmadı
AFRİKA RAMAZAN HABERLERİ

​Albayrak Grubu Gine’yi unutmadı

Albayrak Grubu Gine’yi unutmadı

Albayrak Grubu, birçok alanda faaliyet gösterdiği Gine’de Conakry Alport Liman İşletmesi’nde çalışan yaklaşık 3 bin personele Ramazan yardımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Albayrak Grubu Gine’yi unutmadı
Grup, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında yaptığı yardımlarla yüzleri güldürdü.

Albayrak Grubu, her fırsatta Gine halkının yanında olmaya devam ediyor ve farklı konularda bölgenin ihtiyacına göre desteğini sürdürüyor. Grup, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında yaptığı yardımlarla yüzleri güldürdü. 50 kg pirinç, 50 kg şeker, 5 kg salça, 20 kg sıvıyağ, 10 kg balık ve 10 kg tavuktan oluşan Ramazan gıda yardımıyla Conakry Limanı’nda çalışan yaklaşık 3 bin personele destek oldu.

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ÇALIŞANLARIN YANINDAYIZ

  • Yardımla ilgili açıklamada bulunan Albayrak Gine Conakry Liman İşletmesi Genel Müdürü Mustafa Levent Adalı, “Her yıl Ramazan ayında günlük iftar paketi yardımı yapıyoruz. Bu Ramazan da bir yandan salgınla mücadele edilirken bir yandan da çalışanlarımızın yanında olmak istedik ve bir aylık gıda yardımı yapma kararı aldık” dedi.

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TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEK

Gine’de faaliyet gösterdikleri alanlarda şehrin kalkınmasına tüm gücüyle destek olan Albayrak Grubu yaptığı yardımlarla da Gine’ye her fırsatta yardım elini uzatıyor. Geçtiğimiz yıl Kovid-19 dolayısıyla ciddi tıbbi malzeme ve dezenfektan sıkıntısı çeken ülkeye Albayrak Grubu Gine Bürosu’nun gönderdiği liste doğrultusunda Türkiye’den temin edilen binlerce tıbbi maske, C vitamini, ağrı kesici ilaç, maske ve eldiven iletilmişti. Albayrak Grubu, hem faaliyetleri hem de destekleriyle her zaman Gine halkının yanında olmaya devam edecek.

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