Albayrak Grubu yardım elini Gine'ye uzattı: Umut götürüp sevinç getirdiler

Gine de koronavirüs vakaları tespit edilen ülkeler arasına girdi. Bugüne kadar yaklaşık 100 vakanın tespit edildiği ülkede sınırlar dış dünyaya tamamen kapatıldı. Ülkede birçok alanda faaliyet gösteren Albayrak Grubu, virüse karşı önlem olarak buradaki personelinin bir kısmını tahliye etmek için düğmeye bastı. Operasyonun Gine ayağını Gine Büyükelçimiz Hilmi Ege Türemen, Albayrak Grubu Gine Kurumsal İletişim Direktörü Canan Şahbaz Gaillant ve THY Gine Bürosundan Mehmet Fatih Aygüner, Türkiye ayağını ise Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz yönetti.

Albayrak Grubu’nun tahliye ettiği işçiler 14 günlük süreyi geçirmek için yurda yerleştirildi.

İKİ ÜLKEDEN DE ÖZEL İZİN ALINDI

Hem Gine, hem de Türkiye’nin hava sahası kapalı olduğundan, iki ülkeden de özel izin alındı. Ardından Türk Hava Yolları’ndan bir uçak kiralanarak, Gine’nin başkenti Konakri’ye gönderildi. Grubun kiraladığı uçak 35 personel ile hava sahası kapatıldığı için bu ülkede kalan 45 Türk vatandaşını da alarak Türkiye’ye döndü. Yolcular, İzmir’de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bir süredir Türkiye’ye ailelerinin yanına dönmek isteyen ancak dönemeyen Türk vatandaşları büyük sevinç yaşadı.

GİNE’YE TIBBİ YARDIM

Albayrak Grubu Türk vatandaşlarını almak için Türkiye’den yollanan uçağı da boş göndermedi. Koronavirüs dolayısıyla ciddi tıbbı malzeme ve dezenfektan sıkıntısı çeken ülkeye yardım eli uzatıldı. Albayrak Grubu Gine Bürosu’nun gönderdiği liste doğrultusunda Türkiye’den temin edilen binlerce tıbbı maske, C vitamini, ağrı kesici ilaç, maske ve eldiven Gine makamlarına iletildi. Ayrıca malzemeler arasında koranavirüs vakalarında Türk vatandaşları tarafından kullanılmak üzere 5 solunum cihazı ve yoğun bakım ekipmanı da yer aldı.

Canan Şahbaz Gaillant

ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Albayrak Grubu’nun tahliye ettiği Türk vatandaşları arasında, çalışmak için Gine'ye giden Zeynel Kandur, Murat Baykal ve Atilla Efe de vardı. Koronavirüs salgınının başlamasından sonra yurda dönmek isteyen, ancak başaramayan 3 Türk işçi, konsolosluğa başvurarak yardım istedi. Konsolosluk ise Albayrak Grubu ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Bu talebe yeşil ışık yakan şirket, 3 işçiyi de Türkiye’ye getirdi. Türkiye'ye iner inmez Albayrak Grubu'na duygu yüklü bir teşekkür maili atan Kandur, şu ifadeleri kullandı: “Merhabalar ben Zeynel Kandur. Gine'de işçiydim, sizin şirkette değil başka bir firmada. Maalesef kandırıldık, düzensiz bir firmaya gitmişiz. Duyduk, firmanız işçileri için uçak gönderecekmiş. Paramız da yoktu. Gerek Canan Hanım, gerek konsolosluktaki Recep Bey'in yardımıyla sayenizde ülkemize dönebildik. Allah binlerce kez razı olsun sizden. Bizden hiçbir ücret talep etmeden ülkemize getirdiniz. Ne yazsam, ne dua etsem azdır. Minnetimi nasıl bildirmem gerektiğini kelimelere sığdıramam. Sizin bu umutsuz durumdayken bana yaptığınız şey bence hiçbir bedelle ödenemez. Aşçıyım, ihtiyacınız olursa seve seve hizmet edebilirim, hangi şart olursa olsun.”



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