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Ekonomi Albayrak Grubundan Pakistanda 5 bin aileye gıda yardımı
DÜNYA EKONOMİSİ

Albayrak Grubu'ndan Pakistan'da 5 bin aileye gıda yardımı

Pakistan'da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent İslamabad'da işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin koli gıda yardımda bulundu.

Haber Merkezi AA
Albayrak Grubu Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, gıda kolilerinin dağıtımında.
Albayrak Grubu Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, gıda kolilerinin dağıtımında.

Albayrak Grubu yetkilileri, başkent İslamabad yakınlarında Bhara Kahu bölgesinde düzenlenen etkinlikte 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

Şirketin Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki 27 noktada yardım yapacaklarını ve böylece 5 bin aileye gıda yardımı yapmış olacaklarını söyledi.

Şenocak, her yıl ramazan ayında günlük iftar paketi yardımı yaptıklarını belirterek "Bu ramazanda insanlar salgın nedeniyle işlerine gidemeyince biz de bir aylık gıda yardımı yapma kararı aldık" dedi.

Kolilerde temel gıda ürünlerinin yanı sıra çocuklar için hediyelerin de bulunduğunu belirten Şenocak, "Türk sivil toplum kuruluşlarının yanında özel bir şirket olarak biz de ihtiyaç sahiplerini unutmamak ve bu zor dönemde yanlarında olmak istedik." diye konuştu.

Şenocak, şirket çalışanı 10 bin Pakistanlının da maaşlarını bu dönemde ödemeye devam ettiklerini vurguladı.

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