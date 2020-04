Albayrak Grubu'ndan Gine Cumhuriyeti'ne "kara gün" desteği

Karantina yasağına takılmamak için karton kılığına girdi

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Jamaika'da bir kişi, polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek sokağa çıktı. O anlar an be an kameraya yansıdı.