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Aleksis Çipras'tan Atina'ya Türkiye uyarısı

Yunan siyasetçi, Ankara'nın bölgedeki rolünü ilerletmeye devam ettiğini söyledi. Dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Çipras, "Diyalogdan yanayız" ifadesini kullandı.

10:03 . 15/06/2023 Perşembe
Diğer
Aleksis Çipras.

Aleksis Çipras.

Yunanistan'da ana muhalefetteki SYRIZA'nın lideri
Aleksis Çipras
, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

Çipras, 25 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur genel seçimler öncesi yaptığı açıklamada, Ankara'ya karşı itidalli olmaları gerektiğini söyledi.

Yunanistan medyasına demeç veren Çipras'a, Türkiye'de seçimlerin çoktan bittiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ve Ege konularında mesajlar verdiği hatırlatıldı.

Türkiye uyarısı: Çok dikkatli olmak zorundayız

Çipras, bu konunun çok geniş kapsamlı olduğunu ve zamanlarının ise olmadığını söyledi.

"Yunanistan-Türkiye ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme giriyoruz." diyen Çipras, şunları dile getirdi:

Bu yeni aşamada ülke (Yunanistan) ve Yunan diplomasisinin atması gereken adımlar çok dikkatli olmak zorunda.

"Türkiye bölgedeki rolünü yükseltti"

Yunan siyasetçi, "Çünkü çok büyük bir risk var" uyarısında bulunduğu konuşmasının devamında şu yöndeki görüşünü paylaştı:

Türkiye, artık bölgedeki rolünü daha da yükseltti. Yunanistan kendi stratejisini belirleyemezken, pozitif Avrupa-Türkiye gündemi ilerleyecek.

Diyalogdan yanayız, pozitif gündem ve dostluk ve iş birliği ilişkilerinden yanayız.

"Kırmızı çizgilerimiz var"

Çipras, Yunanistan'ın "kırmızı çizgileri" olduğunu söylerken, "Bu, vatanımızın toprak bütünlüğüdür. Gri alanları tartışamayız. Adaları koruma hakkımız var." şeklinde ifadeler kullandı.


#Aleksis Çipras
#Yunanistan
#Atina
#Türkiye
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