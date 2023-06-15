Göçmen teknesinde facia: 78 ölü yüzlerce kayıp

Yunanistan’ın güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu Akdeniz’de son dönemin en büyük faciasına meydana geldi. Atina yönetiminin Libya’da desteklediği darbeci Hafter’in kontrolündeki Tobruk şehrinden yola çıkan teknenin Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında batması sonucu ilk belirlemelere göre en az 79 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi kurtarıldı, yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Teknenin Frontex ve Yunan sahil güvenliği tarafından tespit ve takip edildiği ortaya çıktı.

Frontex tespit etti

Sahil güvenlik, İtalya’ya gitmekte olan teknenin Salı günü geç saatlerde uluslararası sularda AB sınır teşkilatı Frontex’e ait bir uçak ve yakınlardaki iki gemi tarafından Pylos kasabasının yaklaşık 80 km güneybatısında tespit edildiğini söyledi. Gemidekilerin salı günü geç saatlerde Yunan makamları tarafından sunulan yardımı reddettiği iddia edildi. Birkaç saat sonra tekne alabora oldu ve battı, bu da bir arama kurtarma operasyonunu tetikledi. Teknenin, İtalya’ya doğru yol aldığı sırada İyon Denizi’nde battığı aktarılırken bölgeye 6 sahil güvenlik gemisi, 1 fırkateyn ve askeri helikopterleri de dahil olmak üzere kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Güvertede 750 kişi iddiası

İtalya’ya ait olduğu açıklanan teknenin Libya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Tobruk‘tan hareket ettiği kaydedildi. CNN’in haberine göre kazada kurtarılanlar, teknede, çoğu ortalama 20’li yaşlarında genç erkeklerden oluşan 750 kişinin olduğunu söyledi. kaza sonucu en az 300 kişinin kayıp olmasından endişe duyuluyor. Kurtarılan 104 kişi ise Yunanistan’ın Kalamata şehrine ulaştırıldı. Kurtarılanlardan 4 kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan Girit Adası açıklarında da dün 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Geçen seneye göre 2 kat artış

Son aylarda, Avrupa’ya düzensiz göçmen akınında artış görülüyor. Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre Ocak-Nisan 2023 döneminde Avrupa’ya geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmen sayısı 32 bine yükseldi. Bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre ki kat artış anlamına geldiği belirtildi.

Atina’nın karanlık sicili