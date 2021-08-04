Alışveriş sırasında ayağı kaydı: 190 bin dolar tazminat alacak Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödeyecek.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2021, 08:01 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2021, 08:07 AA