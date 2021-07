Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkamıştı: Ever Given gemisi 3 ay sonra serbest 23 Mart’ta karaya oturarak Süveyş Kanalı’nı altı gün boyunca trafiğe kapayan Ever Given adlı gemi, 106 gün sonra serbest kaldı. Süveyş Kanalı İdaresi, geminin sahibi şirket ve sigortacıların imzaladığı anlaşma sonrası serbest kalan gemi için tören düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı tören sonrası 18 bin 300 konteyner yüklü gemi kanalın kuzeyine doğru hareket etti.

07 Temmuz 2021