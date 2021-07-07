Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkamıştı: Ever Given gemisi 3 ay sonra serbest

Dünyanın en önemli deniz yolu rotalarından olan Süveyş Kanalı geçen ay 400 metre uzunluğundaki Ever Given isimli yük gemisinin karaya oturmasıyla tıkanmıştı. Günlerce kurtarılamayan gemi milyonlarca dolarlık zarara sebep olup, birçok sektörün de ticaretini etkilemişti.

OYNAT 00:38 Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemisi kurtarıldı Dünyanın en yoğun nakliye yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına yol açan Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi 6 günü geçen sürenin ardından kurtarılırken, kanalda trafik yeniden başladı. BiP'te paylaş

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NTV'nin haberine göre; Konteyner gemisinin sahibi olan şirketi temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine ile Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) arasında geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede tazminat konusunda anlaşmaya varılmıştı.

18 bin 300 konteyner taşıyor

Gemi, 106 gün sonra kanaldan ayrılmak üzere hareket etti. Yaklaşık 18 bin 300 konteyner yüklü olan geminin yola çıkışı nedeniyle kanalda tören düzenlenirken geminin Great Bitter Lake gölünden kuzeye doğru hareket etmeye başladığı belirtildi.

EKONOMİ Gözler Süveyş'de: Kanalda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor