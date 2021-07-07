Dünya Süveyş Kanalını 6 gün boyunca tıkamıştı Ever Given gemisi 3 ay sonra serbest
ORTADOĞU

Süveyş Kanalı'nı 6 gün boyunca tıkamıştı: Ever Given gemisi 3 ay sonra serbest

23 Mart’ta karaya oturarak Süveyş Kanalı’nı altı gün boyunca trafiğe kapayan Ever Given adlı gemi, 106 gün sonra serbest kaldı. Süveyş Kanalı İdaresi, geminin sahibi şirket ve sigortacıların imzaladığı anlaşma sonrası serbest kalan gemi için tören düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı tören sonrası 18 bin 300 konteyner yüklü gemi kanalın kuzeyine doğru hareket etti.

Haber Merkezi Diğer
Süveyş Kanalını 6 gün boyunca tıkamıştı: Ever Given gemisi 3 ay sonra serbest
Konteyner gemisinin 106 gün sonra limandan ayrılışına dünya basını yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın en önemli deniz yolu rotalarından olan Süveyş Kanalı geçen ay 400 metre uzunluğundaki Ever Given isimli yük gemisinin karaya oturmasıyla tıkanmıştı. Günlerce kurtarılamayan gemi milyonlarca dolarlık zarara sebep olup, birçok sektörün de ticaretini etkilemişti.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemisi kurtarıldı
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Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemisi kurtarıldı
Dünyanın en yoğun nakliye yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına yol açan Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi 6 günü geçen sürenin ardından kurtarılırken, kanalda trafik yeniden başladı.
  • NTV'nin haberine göre; Konteyner gemisinin sahibi olan şirketi temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine ile Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) arasında geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede tazminat konusunda anlaşmaya varılmıştı.

18 bin 300 konteyner taşıyor

Gemi, 106 gün sonra kanaldan ayrılmak üzere hareket etti. Yaklaşık 18 bin 300 konteyner yüklü olan geminin yola çıkışı nedeniyle kanalda tören düzenlenirken geminin Great Bitter Lake gölünden kuzeye doğru hareket etmeye başladığı belirtildi.

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