Ekonomi Gözler Süveyşde Kanalda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Gözler Süveyş'de: Kanalda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

Mısır'da Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları sürerken, geminin sahibi şirket yetkilileri geminin bugün akşam saatlerinde yüzdürülmesinin beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Gözler Süveyşde: Kanalda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor
Küresel ticaretin yüzde 12’lik kısmının geçtiği Süveyş Kanalı’nda trafiğin aksaması sebebiyle engel olunan günlük ticaret miktarı 10 milyar doları buluyor.

Mısır'da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalı’nın güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu. Süveyş Kanalı'nı açma çalışmalarının ise yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edildi. Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, dün basına yaptıkları açıklamada geminin bugün yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı. Shoei Kisen'in başkanı Yukito Higaki, Japonya'nın batısındaki Imabari kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Süveyş Kanalı'nda kargo gemisi karaya oturdu: Kanal geçişi trafiğe kapatıldı
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Süveyş Kanalı'nda kargo gemisi karaya oturdu: Kanal geçişi trafiğe kapatıldı

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

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DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU


Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

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