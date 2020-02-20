Dünya Almanyada kafeye silahlı saldırı 11 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Almanya'da kafeye silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ve annesi ise evlerinde ölü bulundu.

Haber Merkezi AA
Olay yerine inceleme ekipleri ulaştı.
Olay yerine inceleme ekipleri ulaştı.

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

  • Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

Alman polisi saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Saldırgan ve annesi evlerinde ölü bulundu

Polis, fail olduğu düşünülen kişinin evini bastı ve kapıyı patlatarak eve girdi.

Evde saldırgan ve annesinin ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Saldırı esnasında yerlere düşen kovanlar.
  • Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

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