Almanya'da kafeye silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
- Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.
Saldırgan ve annesi evlerinde ölü bulundu
Polis, fail olduğu düşünülen kişinin evini bastı ve kapıyı patlatarak eve girdi.
Evde saldırgan ve annesinin ölü olarak bulunduğu açıklandı.
Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.
- Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.
Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.