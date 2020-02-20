Almanya'da kafeye silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Hayat

Yenilebilir toprak internetten satışa çıktı

Sosyal paylaşım sitelerinde 'yemek' amacıyla toprak satışı yapılması giderek artıyor. Çeşitli ülkelerden ve bölgelerden killi toprak, tebeşir gibi ürünler getiren ve bunları kargoyla satışa sunan hesaplar, 'steril' olduğunu iddia ettiği bu toprakları pika sendromu olan hastalara satarak para kazanıyor. Ancak uzmanlar, toprak yemenin hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabildiği konusunda uyarıyor.