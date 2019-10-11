Neo Nazi saldırganının çektiği görüntüler ortaya çıktı

Saldırgan o anları böyle kaydetti.

Almanya'nın Halle şehrinde 9 Ekim'de bir sinagog ve yakınlarındaki bir Türk dönercisine silahlı saldırı düzenleyen 27 yaşındaki Stephan Balliet'in, kentte başka camilere de saldırmayı düşündüğü ortaya çıktı.

Saldırı öncesinde kaydettiği kamera kayıtlarında "mümkün olduğunca çok Yahudi öldürmek istiyorum" ifadelerini kullanan Balliet, videoda camilere de saldırmayı düşündüğünü camilerin sinagoglardan daha az korunduğunu söylüyor.

OYNAT 00:00 Neo Nazi saldırganının çektiği görüntüler ortaya çıtkı Almanya'nın Halle şehrinde 9 Ekim'de bir sinagog ve yakınlarındaki bir Türk dönercisine silahlı saldırı düzenleyen 27 yaşındaki Stephan Balliet'in görüntüleri internetten canlı yayınladığı ortaya çıktı. Balliet Sinagog kapısına ateş açmış, kapı açılmayınca bölgedeki bir kebap restoranına yönelmiş ve burada da bir kişiyi öldürmüştü. BiP'te paylaş

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Almanya’nın Halle şehrinde bir kadını öldürdükten sonra, bölgedeki bir sinagoga girmeye çalışan 27 yaşındaki Stephan Balliet kapıya ateş açmış, kapı açılmayınca bölgedeki bir kebap restoranına yönelmiş ve burada da bir kişiyi öldürmüştü. İkinci cinayetin ardından aracına binmeye çalışan saldırgan, bölgeye gelen polislerce vurulmuş ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Saldırgan Stephan Balliet

Katliam yapacaktı

Alman medyası, Neo-Nazi sempatizanı olduğunu duyurdukları saldırganın, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur gününde sinagoga girerek bir katliam yapmayı planladığını ancak kapıyı açamayınca restorana yöneldiğini duyurdu.

Saldırıyı canlı yayınladı

Yerel basın, saldırganın canlı yayın platformu Twitch üzerindeki hesabından saldırı anlarını canlı yayınladığını; görüntülerin yayından kaldırılmadan önce 2 bin 200 kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

Alman polisinin kayıtlarına göre 2018 yılında Müslümanlara karşı gerçekleştirilen 910 nefret saldırısından yüzde 92 oranında aşırı sağcı gruplar sorumlu. Polisin verilerine göre ülkede ayrıca antisemitik vakalarda 2017 yılına göre yüzde 20 düşüş yaşandı.