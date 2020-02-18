Naziler camide katliam yapacaktı

Almanya’da aşırı sağcı (Neo-nazi) terör örgütü kurmak şüphesiyle cuma günü yapılan operasyonda gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 12 kişinin camilere saldırı yapmayı planladığı belirtildi. Spiegel dergisinin haberinde, Çelik Çekirdek (Der harte Kern) adlı örgütün lideri Werner S’nin geçen hafta Minden kentinde yapılan bir toplantıda, örgüt üyelerine ve destekçilerine saldırı planını açıkladığı bildirildi. Küçük camiler seçilerek burada namaz kılanlara saldırı yapmayı planlayan aşırı sağcıların, toplantıda iki kişiyi de silahları temin etmeleri için seçtikleri aktarıldı. Gruptaki herkesin, silahlar için gerekli 50 bin avro para toplamak ve potansiyel saldırı hedeflerini araştırmakla görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Minden’deki toplantıdan birkaç gün sonra emniyet birimlerinin, örgütün telefon görüşmelerini dinlediği ve burada “10 kişinin 10 eyalette” saldırı yapmaktan söz ettiği kaydedildi. Örgütün, 2019 Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki gibi bir saldırı yapmak istediği, bu saldırılar sonucunda ise ülkede iç savaş çıkmasını hedeflediğine dikkat çekildi.

Fotoğraf: Arşiv

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İlk kez 2019 Eylül’de Baden-Württemberg eyaletinin Altdorf bölgesinde bir araya gelen grubun, internet üzerinde de ağ kurduğu ve Werner S’nin sohbet gruplarında eleman aradığı ifade edildi.İnternetteki sohbet gruplarında kendisine “Teutonico” lakabını takan Werner S’nin aylardan beri polis tarafından da izlendiği aktarılan haberde, polisin cuma günü düzenlediği operasyonda örgüt üyelerinde silah, mermi ve el yapımı patlayıcı ele geçirdiği belirtildi. Haberde, tutuklananlar arasında Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin emniyet müdürlüğünün idari bölümünde çalışan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi.

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Finlandiya bağlantısı

Öte yandan Almanya’da polisin operasyon düzenlediği Neo-nazi hücrenin Finlandiya’daki aşırı sağcılarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hücrenin hedefinde sığınmacılar, Müslümanlar ve politikacıların bulunduğu açıklandı. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, “terörist” olarak sınıflandırılan grubun kendilerine Çelik Çekirdek ismini verdiği ve grup üyelerinin bir başka aşırı sağcı grup olan “Odin’in Askerleri” (Soldiers of Odin) ile ilişkilerinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu grubun üyelerinin ilişkisinin tespit edildiği, göçmen ve İslam karşıtı Odin’in Askerleri, Avrupa’ya başlayan sığınmacı akınının ardından 2015’te Finlandiya’da kurulmuş, daha sonra Almanya’da da yapılanmıştı. Genellikle siyah giyinen grup üyelerinin amblem olarak Viking kafatası kullandığı biliniyor.