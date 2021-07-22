Dünya Almanyada sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 176ya yükseldi
AVRUPA

Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 176’ya yükseldi

Almanya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 176’ya yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 176’ya yükseldi
Almanya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 176’ya yükseldiği bildirildi.

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 176’ya yükseldi.

KAYIP 155 KİŞİ ARANIYOR

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Mainz kentinde yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 128’e çıktığını söyledi. Bu sayının artabileceğini belirten Dreyer, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Sel nedeni ile 155 kişi kayboldu.
Sel nedeni ile 155 kişi kayboldu.

Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz de hala 155 kişinin arandığını belirterek, "Böyle bir olaydan bir hafta sonra, kayıp insanların hala hayatta olma şansı azalıyor." dedi.

Lewentz, yaşamını yitiren 62 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 766 kişinin de yaralı olarak hastanede bulunduğunu kaydetti.

Almanya sel krizini yönetemiyor
DÜNYA
Almanya sel krizini yönetemiyor

Almanya selin hasarını gidermeye çalışıyor.
Almanya selin hasarını gidermeye çalışıyor.

Daha önce sellerde ölenlerin sayısı 48 olarak açıklanan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bu sayı 47 olarak düzeltildi.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı.

selden etkilenen bölgelerde hafta sonunda şiddetli yağışların beklendiği uyarısı yapıldı.
selden etkilenen bölgelerde hafta sonunda şiddetli yağışların beklendiği uyarısı yapıldı.

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), selden etkilenen bölgelerde hafta sonunda şiddetli yağışların beklendiği uyarısı yapıldı.

Almanya'da geçen hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuştu.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
DÜNYA
Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
Abone Ol Google News
Ege Denizinde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Muğla açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Dört bölgeye uyarı

Dört bölgeye uyarı

​Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
Siirt alarm veriyor

Siirt alarm veriyor

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili iddialara yalanlama.

​Şile'de bir kişi boğuldu, iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

​Tahliye edildikten sonra yıkımına başlanacak.

Aralarında sorumlunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.