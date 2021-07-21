Dünya Almanyada sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
AVRUPA

Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak

Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletinde sel felaketinden etkilenen bölgelere öncelikle yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Almanyada sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
Almanya Başbakanı Angela Merkel, sel bölgesini ziyaret etmişti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle büyük yıkımın meydana geldiğini belirterek, selden etkilenenlere hızlı destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda gerekli adımların atılmasının ve acil yardım yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, acil yardım için yaklaşık 400 milyon avroluk bir ihtiyacı tespit ettiklerini ifade etti.

Scholz, bu paranın yarısını federal hükümetin, diğer yarısını da eyaletlerin vereceği bilgisini paylaşarak, paranın binalardaki ve altyapıdaki hasarların girdirilmesi ve acil durumda bulunanlara yardım edilmesi için kullanılacağını kaydetti.

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İhtiyaç duyulması durumunda daha sonra hükümetin bu mablağı artırabileceğini söyleyen Scholz, "Gerekli olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Scholz, kara ve demir yolları gibi diğer altyapı inşası için de bir fonun oluşturulmasının planlandığını vurgulayarak, fonun tam miktarı konusunda ancak zararın boyutunun daha iyi öngörülebildiğinde karar verileceğini aktardı.

Planlanan fonun yarısını da federal hükümetin üsteleneceği bilgisini paylaşan Scholz, ülkede önceden meydana gelen sel felaketi sonrasında 6 milyar avro harcandığını anımsattı.

Scholz, halka bürokrasi olmadan hızlı yardım edileceği sözünü verdi.

En az 171 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da geçen hafta Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sellere sebep olmuş, şimdiye kadar en az 171 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Almanya’da Stolberg bölge sakinleri selde yaşananları anlattı: 20 yıl bulaşık yıkadım dükkan açtım o da gitti
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Iraklı olduğunu söyleyen Hacı konuyla ilgili olarak “Benim dükkanım gitti. Arabam gitti. Hiçbir şey kalmadı. 20 senedir Almanya'da bulaşık yıkıyorum. Bir dükkan yaptım. O da gitti, araba da gitti” dedi. Süpermarket işletmecisi Tacettin Demirtaş, “Hasarımız büyük, marketimiz kullanılmaz halde. Her şeyi attık çöpe. Üç günden beri suları boşaltmaya, çalışıyoruz. Zararımız büyük ama hamdolsun canımıza bir şey gelmedi. Gerçekten mağdur durumdayız, belki de aylar süren bir zararımız olacak. Pandemi sonucu bir rahatlık oldu, işimiz açıldı zannettik. Buna da şükür canımıza bir şey gelmedi. Jeneratörlerimiz önceden yoktu, tedariksizdik. Netice itibariyle komşudan, sağdan soldan bulduk. 3-4 jeneratörle beraber yaklaşık 1,5 metre olan suyu bunlarla çektik. Elektriğimizi günlerdir bunlarla alıyoruz.” şeklinde konuştu.
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Başka bir vatandaş selle ilgili olarak, “40 senedir böyle bir afet görmedik. Can kaybımız ama mal zararımız var” ifadelerini kullanırken, başka bir vatandaş ise Stolberg'de elektrik ve su olmadığını ifade ederek, “Su yükselmeye başladı, yükseldi. Ben arabayı bıraktım yolda kaçtım. Araba gitti. Çok felaket oldu, ben böyle bir şey görmedim daha önce” dedi.
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41 yıldır Almanya'da olduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise “İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor” diyerek, bahçe duvarının yıkıldığını ve evdeki tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi. İsmini vermeyen bir Alman vatandaşı ise “Bu savaş kadar kötü bir felaket. Tahmin edilmeyecek kadar hasarlarımız var. Sel her şeyi aldı götürdü. Bodrumlarımız, garajlarımız her şey su altında kaldı hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.
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Ayşe Taşdemir yaşananları şu şekilde anlattı: “Sular biraz biraz çoğalmaya başladı. Dedik bize bir şey olmayacak. Sular çoğaldı, evimizin içi dolmaya başladı. Bodrum katı, birinci kat hep sularla doldu. Eşyalarımızın hepsi gitti. Az evvel ekmeğin arasına soğan koyduk onu yedik, elimizden geldiği kadar. Ocak yok elektrik yok. Biz hep mağdur olan afet bölgelerine yardım ederdik, mağdur olan şimdi biz olduk biz muhtaç olduk. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah'a şükür ki çocuklarımıza ve canımıza bir şey olmadı.”
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Stolberg IGMG Cami Başkanı Seyfettin Dinç ise şu şekilde konuştu: “İhtiyaç sahiplerine çorba dağıtımımız oldu. Gerçekten çok memnun kaldılar. Stolberg çok vahim bir durumda. Binalar, yollar talan olmuş, herkes eşyalarını sokaklara atıyor. Bu yıkım sel felaketinden oldu. Sel felaketi de o kadar vahimdi ki barajların kapaklarının açılmasıyla su 2 katına çıktı yağmur suyuyla beraber. Ev yıkımları oldu, sokaklar talan oldu, yani çok vahim durumda halk. Spor salonlarına, okullarına yerleştirdiler halkı. Olay anında biz evde mahsur kaldık. Kapımızın önü bir göl alanına döndü ve çıkamadık evden. İtfaiye bizi traktörle kurtardı. Aşçı olan Recep Buyurman da 3-4 günden beri yoğun çalıştıklarını ifade ederek, güzel tepkiler aldıklarını belirtti.
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Hüseyin Yaman yaşananlarla ilgili olarak, “Olay anında biz evdeydik. Sular yükseldi evde mahsur kaldık. Bizleri evlerden iş makinalarıyla çıkardılar. Suyun seviyesi gece yükseldi. Sabah geldiğimizde evimiz girilemeyecek durumdaydı” dedi. İsmini vermeyen bir başka Alman vatandaşı ise, “Biz burada Zwieifal'da dere kenarında oturuyoruz. Hassel deresi normalde sakin bir deredir. Akıntı yükselmişti. Erken saatlerde sokağın üstünden hızlı akıntı gelmeye başladı. Önündeki duvarı yıktı önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Sel suları bodrum ve birinci katlar dahil doldurdu, çok kötü ama çok kötü bir gündü” şeklinde konuştu.
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Almanya’da Stolberg bölge sakinleri selde yaşananları anlattı: 20 yıl bulaşık yıkadım dükkan açtım o da gitti
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Stolberg'de bölge sakinleri yaşadıklarını anlattı.


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