Dünya Almanya sel krizini yönetemiyor
AVRUPA

Almanya sel krizini yönetemiyor

Avrupa’yı etkisi altına alan ve birçok bölgeyi harabeye çeviren yoğun yağışlardan en çok etkilenen ülkelerden Almanya’da bilanço ağırlaşıyor. Son yılların en ağır sel felaketiyle boğuşan ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ile Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde ölü sayısı 157’ye yükselirken, Alman devlet televizyonu ekranlarından halka IBAN numaraları verildi ve hükûmet adına selzedeler için yardım talep edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya sel krizini yönetemiyor​: Afetzedeler için IBAN paylaşıldı
Almanya'da yaşanan sel felaketi

Polis, bölgede hâlâ birçok yerde elektrik olmadığını ve telefon hatlarının çalışmadığını bildirdi. Birçok caddenin ise su baskınları sebebiyle kullanıma kapalı olduğu duyuruldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet’in, selin neden olduğu afet bölgesine birlikte yaptıkları ziyaret sırasında güldükleri anların kameralara yansıması sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

Laschet, eleştiriler üzerine Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu belirterek, “Uygunsuzdu ve üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Armin Laschet
Armin Laschet

Ayrıca Merkel’in afet sonrası ABD seyahatini ve programını iptal etmemesi de sosyal medyada eleştirilen bir başka konu oldu. Merkel, gecikmeli olarak dün afet bölgesini ziyaret etti. Almanya’da sel ve su baskınlarında 157 kişi hayatını kaybederken, Avrupa genelinde ise toplam 188 oldu.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın Salzburg kentinde meydana gelen sel felaketinde Ayşe ve Salih Karaarslan çiftini kurtaran komşuları Alexander Eisenmann ile telefonda görüştü.

Afetzedeler için IBAN paylaşıldı
Afetzedeler için IBAN paylaşıldı

Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi
DÜNYA
Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi

Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
FOTOĞRAF 16
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Yüzlerce kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.
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Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle onlarca bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi.
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Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bazı bölgelerinde hayat durma noktasına geldi.
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Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
Avrupa'da sel baskınları onlarca kişinin ölümüne ve kaybolmasına yol açtı. Şiddetli sağanak yağış Belçika, Almanya ve Hollanda'yı vurdu. Almanya'da 133 kişi hayatını kaybetti.
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