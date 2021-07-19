Almanya sel krizini yönetemiyor

Polis, bölgede hâlâ birçok yerde elektrik olmadığını ve telefon hatlarının çalışmadığını bildirdi. Birçok caddenin ise su baskınları sebebiyle kullanıma kapalı olduğu duyuruldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet’in, selin neden olduğu afet bölgesine birlikte yaptıkları ziyaret sırasında güldükleri anların kameralara yansıması sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

Laschet, eleştiriler üzerine Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu belirterek, “Uygunsuzdu ve üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Armin Laschet

Ayrıca Merkel’in afet sonrası ABD seyahatini ve programını iptal etmemesi de sosyal medyada eleştirilen bir başka konu oldu. Merkel, gecikmeli olarak dün afet bölgesini ziyaret etti. Almanya’da sel ve su baskınlarında 157 kişi hayatını kaybederken, Avrupa genelinde ise toplam 188 oldu.

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Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın Salzburg kentinde meydana gelen sel felaketinde Ayşe ve Salih Karaarslan çiftini kurtaran komşuları Alexander Eisenmann ile telefonda görüştü.

Afetzedeler için IBAN paylaşıldı

DÜNYA Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi