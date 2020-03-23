Almanya'daki kabine toplantısında koronavirüs karantinasına alınan Merkel'in koltuğu boş kaldı

İngiltere'de bir sunucu, annesiyle pencere arkasından hasret giderdi

İngiliz televizyon sunucusu Ruth Langsford, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altında olan annesiyle pencere arkasından hasret giderdi. Sunucu o anları kayıt etti. Görüntüde cam pencere arkasından annesini öpen Ruth 'Ne garip değil mi. Seni özledik' dedi.