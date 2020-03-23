Dünya Almanyadaki kabine toplantısında koronavirüs karantinasına alınan Merkelin koltuğu boş kaldı
AVRUPA

Almanya'daki kabine toplantısında koronavirüs karantinasına alınan Merkel'in koltuğu boş kaldı

Koronavirüs salgınının tehdit ettiği Almanya'da kabine, alınan tedbirlerin ve destek paketlerinin ilan edilmesi için toplandı. Toplantıda, doktoruna koronavirüs teşhisi koyulan Şansöyle Merkel'in koltuğu boş kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman Federal Hükümetinin kabine toplantısında Merkel'in koltuğu boş görüntülendi.
Alman Federal Hükümetinin kabine toplantısında Merkel'in koltuğu boş görüntülendi.

Almanya Federal Hükümeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir takım düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

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Kabine orada Merkel yok

Kabinenin ilgili düzenlemelere dair toplantısında Şansölye Angela Merkel'in koltuğunun boş kalması dikkatlerden kaçmadı. Merkel, koronavirüs tehdidi çerçevesinde karantina altında tutuluyor.

Federal Hükümet adına basın açıklamasını Maliye Bakanı Olaf Scholz yaptı.

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Karantina altında tutuluyor

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 65 yaşındaki Merkel'in evden çalışmaya devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacağını söyledi.

17 Temmuz 1954 doğumlu olan Şansölye Angela Merkel 65 yaşında.
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