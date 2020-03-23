Almanya'daki kabine toplantısında koronavirüs karantinasına alınan Merkel'in koltuğu boş kaldı

Almanya Federal Hükümeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir takım düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.
Kabine orada Merkel yok
Kabinenin ilgili düzenlemelere dair toplantısında Şansölye Angela Merkel'in koltuğunun boş kalması dikkatlerden kaçmadı. Merkel, koronavirüs tehdidi çerçevesinde karantina altında tutuluyor.
Karantina altında tutuluyor
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 65 yaşındaki Merkel'in evden çalışmaya devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacağını söyledi.
- Merkel, Cuma günü menenjit ve zatüree gibi hastalıklara yol açan pnömokoka karşı aşı olmuş, ancak aşıyı uygulayan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.