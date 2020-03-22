Doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Almanya Başbakanı Angela Merkel karantinaya alındı

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Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara dikkat: İtibar etmeyin

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından özellikle sosyal medyada bilgi kirliliği de en üst seviyelere ulaştı. Her ayrıntıyı titizlikle halka duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına da onlarca sahte hesap açıldı. Halkı yanlış yönlendiren bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı, Bakan Koca'nın resmi hesaplarının hangileri olduğunu Twitter'dan paylaştı.