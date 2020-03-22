Dünya Doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Almanya Başbakanı Angela Merkel karantinaya alındı
KORONAVİRÜS

Doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı: Almanya Başbakanı Angela Merkel karantinaya alındı

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'e geçtiğimiz cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Seibert, bugün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel (bugün) 22 Mart akşam saatlerinde Berlin'deki Başbakanlık binasında bir basın toplantısı yaptı. Almanya Başbakanının durgunluğu fotoğraflara yansıdı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel (bugün) 22 Mart akşam saatlerinde Berlin'deki Başbakanlık binasında bir basın toplantısı yaptı. Almanya Başbakanının durgunluğu fotoğraflara yansıdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.

Evinden çıkmayacak
Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti. Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı.

Merkel bu fotoğrafları çekildikten hemen sonra şoke eden haberi öğrendi ve kendisini karantinaya aldı
FOTOĞRAF 10
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Title
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yayılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Merkel bu toplantıdan bir saat sonra, cuma günü kendisine iğne vuran doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Merkel'in basın toplantısındaki durgun hali Reuters'in servis ettiği fotoğraflara yansıdı.
Merkel bu fotoğrafları çekildikten hemen sonra şoke eden haberi öğrendi ve kendisini karantinaya aldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'e geçtiğimiz cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Seibert, bugün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.


  • Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
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