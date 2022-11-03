Dünya Almanyadan Çine mesaj Ortaklıkları genişletmeyi düşünüyoruz
AVRUPA

Almanya'dan Çin'e mesaj: Ortaklıkları genişletmeyi düşünüyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde makale kaleme alarak "Çok kutuplu bir dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve hepsiyle ortaklıklar kurmayı ve ortaklıkları genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Japonya'ya ziyaretine başladı ve buradan Güney Kore'ye geçeceği ifade edildi.

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Almanyadan Çine mesaj: Ortaklıkları genişletmeyi düşünüyoruz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde makale kaleme alarak "Çok kutuplu bir dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve hepsiyle ortaklıklar kurmayı ve ortaklıkları genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Japonya'ya ziyaretine başladı ve buradan Güney Kore'ye geçeceği ifade edildi.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli basın organı Politico'ya ve Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine Çin ziyaretiyle ilgili makale kaleme alan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, mevcut küresel ortamda 'doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak' Pekin'e seyahat edeceğini belirtti. Bugün yayınlanan makalesinde Scholz, "Çok kutuplu bir dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor ve hepsiyle ortaklıklar kurmayı ve ortaklıkları genişletmeyi hedefliyoruz" diyerek değişen koşullarda bile Çin'in, Almanya ve Avrupa için önemli bir iş ve ticaret ortağı olmaya devam ettiğini belirtti.

ORTAK ÇIKARLARA UYGUN DURUMLARDA İŞBİRLİĞİ

Başbakan Scholz, Çin'in dünya çapındaki gıda krizini sona erdirmede kritik rol oynadığını vurgulayarak Çin büyüklüğünde bir devletin iklim krizinden ticarete kadar göz ardı edilemeyecek bir ülke olduğunu vurguladı. Scholz Çin ziyaretiyle ilgili "Ortak çıkarlarımıza uygun olduğu durumlarda işbirliği yapacağız, ancak tartışmaları da görmezden gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN ASYA ÇIKARMASI

Scholz, Çin ziyaretiyle birlikte Vietnam, Singapur, Endonezya ülkelerine de gideceğini belirtirken öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise Japonya ve Güney Kore ülkelerini içeren ziyaretine başladı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise gelecek hafta Singapur'da düzenlenecek Asya Pasifik Konferansı'na katılacağını duyurdu.

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