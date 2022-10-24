Dünya Alman hükümetinde Çin çatlağı
AVRUPA

Alman hükümetinde Çin çatlağı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Kasım’da gerçekleştireceği Pekin ziyareti öncesinde, ülkenin en büyük limanı Hamburg’un yüzde 35’ini Çin’in dev deniz nakliyat şirketi Cosco’ya satma girişimi, Alman hükümetinde çatlağa sebep oldu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Alman hükümetinde Çin çatlağı
​Alman hükümetinde Çin çatlağı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Kasım’da gerçekleştireceği Pekin ziyareti öncesinde, ülkenin en büyük limanı Hamburg’un yüzde 35’ini Çin’in dev deniz nakliyat şirketi Cosco’ya satma girişimi, Alman hükümetinde çatlağa sebep oldu. Koalisyonun diğer iki üyesi Yeşiller ve Liberal Demokratlar böyle bir satışa karşı çıkacaklarını açıkladı. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerboc, Almanya’nın geçmişte yapılan hataları (Rusya ile gaz anlaşması) tekrar etme lüksü olmadığını belirterek, uzun dönemli riskleri ve bağımlılığı dikkate almadan sadece “Önce ticaret” ilkesiyle hareket edilemeyeceğini belirtti. Yine Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck de kritik alt yapı unsurlarının satılmasına karşı olduğunu belirterek Cosco anlşmasını veto edeceğini açıkladı. Kuzey Avrupa’da Hamburg Limanı’nın iki rakibi Rotterdam ve Antwerp limanları Çinli şirketlerin kontrolü altında bulunuyor. Çin devletinin, Hamburg anlaşmasının olmaması halinde Berlin’i dış ticarette çeşitli tedbirler almakla tehdit ettiği iddialar arasında.

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