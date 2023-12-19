Almanya'dan Sırbistan seçimlerine ilişkin açıklama: Ortaya atılan iddialar AB adayı bir ülke için kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sırbistan'da seçimler yapıldı. Ancak Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını, seçmenlerin sindirildiğini ve oy satın alma vakalarının yaşandığını bildirmiştir. Bu durum AB adayı statüsündeki bir ülke için kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.