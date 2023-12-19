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Dünya

Almanya'dan Sırbistan seçimlerine ilişkin açıklama: Ortaya atılan iddialar AB adayı bir ülke için kabul edilemez

Sırbistan'daki seçimlere yönelik Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın raporu üzerine Almanya'dan açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sırbistan'da yapılan seçimlere ilişkin bazı iddiaları AB adayı bir ülke için kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

08:35 - 19/12/2023 Salı
AA
Sırbistan'daki seçimlerde "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı zafer ilan etmişti
Sırbistan'daki seçimlerde "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı zafer ilan etmişti

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sırbistan'da seçimler yapıldı. Ancak Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını, seçmenlerin sindirildiğini ve oy satın alma vakalarının yaşandığını bildirmiştir. Bu durum AB adayı statüsündeki bir ülke için kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.


Sırbistan'da önceki gün düzenlenen genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Belgrad'da gösteri yapmıştı.


Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin çağrısı üzerine, yüzlerce kişi başkentte Devlet Seçim Komisyonu binası önünde toplanmıştı.




#Almanya
#Sırbistan
#Seçim
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