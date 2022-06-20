Dünya Amazonda kaybolan İngiliz gazeteci davasında tutuklama
AVRUPA

Amazon’da kaybolan İngiliz gazeteci davasında tutuklama

Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli uzman Bruno Pereira ölü olarak bulundu. Brezilya polisi, iki hafta önce gerçekleşen cinayete ilişkin davada 5 şüphelinin daha tutuklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Amazon’da kaybolan İngiliz gazeteci davasında tutuklama
İngiliz gazeteci Dom Phillips
Amazon’da kaybolan İngiliz gazeteci davasında tutuklama
IHA
Yerli uzman Bruno Pereira


Brezilya’da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ikilinin cansız bedenlerine ulaşılırken, cinayete karışan 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cesedin saklanmasına yardım edildi

Brezilya polisi bugün 5 şüphelinin daha cesetlerin saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını duyurdu. Tutuklanan şüphelilerin kimlikleri açıklanmazken, polis cinayete karışan tüm şahısların bulunması için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.
Şimdiye kadar İngiliz gazeteci ve araştırmacıyı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo da Costa Oliveira adında bir balıkçı, kardeşi Oseney da Costa ve Jeferson da Silva Lima adında 3 kişi tutuklanmıştı.

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