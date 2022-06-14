Ekonomi Amazon drone ile kargo teslimatına başlıyor
İŞ DÜNYASI

Amazon drone ile kargo teslimatına başlıyor

ABD merkezli alışveriş devi Amazon, bu yıl ilk kez drone ile paket teslim etmeye başlayacağını söyledi. Şirket, dronların yaklaşık 4 bin kişilik bir nüfusa sahip Lockeford'daki müşterilerin arka bahçelerine paketler bırakacak şekilde programlanacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amazon drone ile kargo teslimatına başlıyor
Foto/arşiv

Uzun yıllardır kullanıcılarına drone ile teslimat sözü veren ancak gerçekleştiremeyen alışveriş devi Amazon, projesi için geri sayıma başladı.

California'nın Lockeford kasabasındaki kullanıcılara, binlerce ürünün hava yoluyla evlerine teslim edilmesi için kaydolabilecekleri söylendi.

Şirket yayınladığı blog yazısında Lockeford'dan sonra hizmeti daha geniş bir alana yaymayı planladığını duyurdu.

"Drone teslimat vaadi genellikle bilim kurgu gibi geldi. Ama bu yılın ilerleyen saatlerinde California, Lockeford'da yaşayan Amazon müşterileri, Prime Air teslimatlarını ilk alanlar arasında olacak. Prime Air hakkındaki geri bildirimleri, her yerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bir şekilde ölçeklenecek bir hizmet oluşturmamıza yardımcı olacak."

Amazon, dronların yaklaşık 4 bin kişilik bir nüfusa sahip Lockeford'daki müşterilerin arka bahçelerine paketler bırakacak şekilde programlanacağını söyledi.

"Görüş hattının ötesinde" uçabilecekler, yani görsel bir gözlemci tarafından kontrol edilmeleri gerekmeyecek ve bunun yerine diğer uçaklardan, insanlardan, evcil hayvanlardan ve engellerden kaçınmak için sensörler kullanacaklar.

Perakendeci, amacın paketleri bir saatten daha kısa sürede müşterilere güvenli bir şekilde ulaştırmak olduğunu söyledi.

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