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AMERİKA

Amerika'da skandal ırkçılık : Siyahi olmak sarılığın belirtisi

Amerikan Pediatri Akademisi şu anda siyahi olmayı ciltte ve gözlerde sararmaya neden olan durum için bir risk faktörü olarak listeliyor ancak akademi, 'ırk temelli' bu maddeyi temizlemenin bir parçası olarak yirmi sayfalık kılavuzu gözden geçirdiğini ve onu mümkün olduğunca bu yıl içinde kullanımdan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerikada skandal ırkçılık : Siyahi olmak sarılığın belirtisi
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Amerikan Pediatri Akademisi şu anda yeni doğanlarda 'siyah ırk' ifadesini içeren sarılık tedavisi kılavuzunu gözden geçiriyor. Dr Tiffani Johnson, DailyMail'e 'tüm kılavuzları ırksal eşitlik merceğiyle' değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

  • Johnson, "Amaç daha derine inmek, böylece ırksal farklılıkları gördüğümüzde, ırkın genellikle ırkçılığın veya sağlığın diğer sosyal belirleyicilerinin bir temsilcisi olduğunu anlıyoruz. Bu işi yapmak zor olacak. Kendi yapılarımızda yerleşik olan önyargıları incelemek bazılarını rahatsız edecek." dedi.

"Ancak, tüm çocukların en yüksek sağlık ve esenlik düzeylerine ulaşma konusunda eşit şansa sahip olmalarını sağlayacaksak, bu çalışma kritik derecede önemlidir."

Mevcut kılavuzlarda, sarılık gelişimi için risk faktörlerini gösteren tabloda siyah ırktan bahsediliyor.

  • İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, "Cildin sararmasını kahverengi veya siyah deride görmek daha zor olabilir." diyerek siyahi ırkı sarılığın belirtileri arasında sayıyor.

Pazartesi günü açıklanan yeni bir politikada 'ırk temelli' tıbbı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için inceleme yapılacağı söyleniyor.

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Yeni politikanın baş yazarı ve sağlık sermayesi başkanı Dr. Joseph Wright, George Floyd'un 2020'deki ölümünden önce başlayan ve doktorların Siyahi gençlerin yetersiz tedavi edildiğinden ve göz ardı edildiğinden endişe duymasından sonra yoğunlaşan tedavi önerilerinin yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

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