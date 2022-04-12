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Dünya Macronun rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
AVRUPA

Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un birinci, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen, ırkçılığını sosyal medya hesabında tescilledi. Marine Le Pen, kendisiyle fotoğraf çektirdiği siyahi kadına dokunmamak için çok çaba sarf etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Macronun rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
Marine Le Pen'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

Fransa'nın Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen, yine ırkçı harekete imza attı. Katıldığı her programda İslam'a savaş açtığını söyleyen, ırkçılığı ve bölünmeyi destekleyen Le Pen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta da bunu tescilledi.

  • Siyahi kadının fotoğraf çektirmek istemesi üzerine yan yana duran Le Pen, kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etti. Parmaklarını geri çekip sadece elbisesine dokunan Le Pen, bu hareketiyle büyük tepki topladı.


Le Pen: İslam yok edilmeli

Marine Le Pen, katıldığı bir canlı yayında İslam'ın tüm çeşitlerine ve yayılışına savaş açtığını belirten Pen, "Devletin tüm imkanları İslam'a karşı seferber edilmeli, saldırılmalı ve yok edilmeli" demişti.

Cumhurbaşkanı seçimin ilk tur oylarının tamamı sayıldı

İç İşleri Bakanlığının verilerine göre oyların tamamının sayılması sonucu 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

- Emmanuel Macron: 9.785.578 - yüzde 27,84

- Marine Le Pen: 8.136.369 - yüzde 23,15

- Jean-Luc Melenchon: 7.714.949 yüzde 21,95

- Eric Zemmour: 2.485.935 yüzde 7,07

- Valerie Pecresse: 1.679.470 yüzde 4,78

- Yannick Jadot: 1.628.337 yüzde 4,63

- Jean Lassalle: 1.101.690 yüzde 3,13

- Fabien Roussel: 802.615 yüzde 2,28

- Nicolas Dupont-Aignan: 725.356 yüzde 2,06

- Anne Hidalgo: 616.651 yüzde 1,75

- Philippe Poutou: 268.984 yüzde 0,77

- Nathalie Arthaud: 197.184 yüzde 0,56

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

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