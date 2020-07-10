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Dünya Floydun son sözleri yayınlandı Irkçı polisin verdiği korkunç cevap ortaya çıktı
AMERİKA

Floyd’un son sözleri yayınlandı: Irkçı polisin verdiği korkunç cevap ortaya çıktı

ABD’nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölmeden önce polisle arasında geçen son diyaloğun detayları yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
George Floyd
George Floyd

Polis vücut kamerasından kaydedilen konuşmaların deşifre edildiği rapora göre, Floyd, polise “Beni öldüreceksin dostum, bırak” diye yalvarıyor. Boynuna çöküp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ise, “O zaman konuşmayı kes, bağırma. Konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor” sözleriyle yanıtlıyor. Floyd’un boynuna dakikalarca diz çökerek ölümüne neden olan Chauvin, ikinci derecede cinayet ve ikinci derecede adam öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor. Yayınlanan konuşma dökümleri, Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı o dakikaların detaylarını içeriyor.

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EN AZ 20 KEZ SÖYLEDİ

  • Rapora göre 46 yaşındaki siyahi vatandaş Floyd, en az 20 defa nefes alamadığını söylüyor. Floyd, “Hadi adamım. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Beni öldürecekler. Beni öldürecekler. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum” ifadelerini kullanıyor. Konuşma dökümü, Floyd’un öldürülmesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen polislerden 37 yaşındaki Thomas Lane’in kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesinin ardından Minnesota eyalet mahkemesine sunuldu. Lane iki defa Floyd’un kendi yanına çekilmesini söylese de 20 yıllık tecrübesi bulunan polis Derek Chauvin, sorun olmadığını belirtiyor. Ancak Lane adamı yana çevirelim diye teklifte bulunsa da, dizi Floyd’un boynunda olan Chauvin, “Hayır böyle kalacak” diye cevaplıyor.

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