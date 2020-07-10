Floyd’un son sözleri yayınlandı: Irkçı polisin verdiği korkunç cevap ortaya çıktı

Polis vücut kamerasından kaydedilen konuşmaların deşifre edildiği rapora göre, Floyd, polise “Beni öldüreceksin dostum, bırak” diye yalvarıyor. Boynuna çöküp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ise, “O zaman konuşmayı kes, bağırma. Konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor” sözleriyle yanıtlıyor. Floyd’un boynuna dakikalarca diz çökerek ölümüne neden olan Chauvin, ikinci derecede cinayet ve ikinci derecede adam öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor. Yayınlanan konuşma dökümleri, Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı o dakikaların detaylarını içeriyor.

OYNAT 00:58 George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.

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OYNAT 00:00 Joker gerçek oldu: Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi ABD'deki bu görüntüler Joker filminin finaline benzetildi. Göstericiler camları kırılmış polis arabasının üzerine çıktığı görüntüler gişe rekorları kıran Joker filminin final sahnesini hatırlattı. ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan gösteriler birçok eyalete yayıldı. BiP'te paylaş

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EN AZ 20 KEZ SÖYLEDİ

Rapora göre 46 yaşındaki siyahi vatandaş Floyd, en az 20 defa nefes alamadığını söylüyor. Floyd, “Hadi adamım. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Beni öldürecekler. Beni öldürecekler. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum” ifadelerini kullanıyor. Konuşma dökümü, Floyd’un öldürülmesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen polislerden 37 yaşındaki Thomas Lane’in kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesinin ardından Minnesota eyalet mahkemesine sunuldu. Lane iki defa Floyd’un kendi yanına çekilmesini söylese de 20 yıllık tecrübesi bulunan polis Derek Chauvin, sorun olmadığını belirtiyor. Ancak Lane adamı yana çevirelim diye teklifte bulunsa da, dizi Floyd’un boynunda olan Chauvin, “Hayır böyle kalacak” diye cevaplıyor.