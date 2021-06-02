Amerikan National News: Türkiye’nin SİHA’larıyla yaptıkları Avrupa için utanç verici bir durum

Türkiye’nin sahip olduğu insansız hava araçları teknolojisiyle ilgili hemen her gün dünya medyasında yeni bir yazı yayımlanıyor. Son olarak buna Amerikan National News sitesi de dahil oldu. M5’den Adem Kılıç’ın çeviri haberine göre, yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin silah endüstrisi, 140’tan fazla insansız savaş hava aracı ile Türk ordusunu istikrarlı bir şekilde donattı. Royal United Services Institute savunma uzmanları katıldıkları çevrimiçi bir seminerde; Türkiye’nin artık yurtdışında nüfuz kazanmak için silahlı dronelarını “teknoloji milliyetçiliği” olarak kullandığını belirtiyor.

“Avrupa ülkeleri için utanç verici bir durum”

Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Düşünce Kuruluşu kıdemli politika uzmanı Ulrike Franke ise; ‘Türkiye gibi orta büyüklükteki bir güç, aklını ve sınırlı bütçesini kullanarak neler yapabileceğini gösterdi. Bu, diğer Avrupa ülkeleri için utanç verici bir durum’ değerlendirmesinde bulunuyor.

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“Türk sistemleri rakiplerine büyük bir sorun”

Türkiye’nin, artık savaş alanında yeteneklerini kanıtlanmış olan yerli sistemleri, sergilediğini performansla diğer devletlerinde ilgisi alanına girdi. Türkiye’nin insansız hava aracı programının boyutu ve başarısı, özellikle de batılı ürünlerden daha uygun fiyatlı oluşu diğer komşu güçleri ve onların silah endüstrilerini büyük sorularla karşı karşıya bırakıyor.”

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