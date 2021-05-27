Dünya Polonya Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Bayraktar TB2 küresel pazarda rakipsiz
AVRUPA

Polonya Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Bayraktar TB2 küresel pazarda rakipsiz

Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, ülkesinin Türkiye’den 24 adet SİHA satın almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bayraktar TB2 ile önemli bir boşluğumuzu dolduracağız. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir. Savaş alanında etkinliğini gösterdi. Yeni hareket fırsatları elde ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonya Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Bayraktar TB2 küresel pazarda rakipsiz
Bayraktar TB2

Türkiye’nin Polonya’ya 24 adet SİHA satmasının yankıları sürüyor. Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, wPolityce isimli haber sitesine verdiği demeçlerde, Bayraktar TB2’ye övgüler dizdi.

Bayraktar TB2 alımı ile Polonya Savunma Bakanlığı’nın konseptlerinde önemli bir boşluğun doldurulacağını belirten Szczerski, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK EKİPMANLARI KÜRESEL PAZARDA RAKİPSİZ"

Bu dronların satın alınması, Savunma Bakanlığı'nın konseptlerindeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yerli sanayi bu boşluğu dolduramaz ve Türk teklifi en iyilerden biri. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜRKİYE ÖNEMLİ

Aynı zamanda, savaş alanında etkinliğini gösteren bir ekipmandır. Yeni eylem fırsatları elde ediyoruz. Türkiye, NATO’nun ve Avrupa’nın güvenliği için önemli. Çok az insan bu ziyaretin gerçekten ne ifade ettiğine ne anlama geldiğine odaklanıyor.

Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli
DÜNYA
Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli

Çek medyası Polonya’nın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı: Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi
DÜNYA
Çek medyası Polonya’nın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı: Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi

Polonya medyası: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı
DÜNYA
Polonya medyası: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı
Abone Ol Google News
13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

13 yaşındaki çocuk istismarı kaydetti

'​Sürekli rüyalarıma giriyor, cezaevinden çıkmasından korkuyorum'
Ayıplı araçiçin emsal karar

Ayıplı araç
için emsal karar

Yenisi ile değiştirilmesine karar verildi.
Vitesi yükselttiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialara sert yanıt

MSB duyurdu: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

​Aşılama programına bir grup daha dahil edildi.

40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşıdan faydalanacağını duyurdu.

​ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış.

27 Mayısçıların iftira alışkanlığı 61 yıldır değişmedi.
FETÖ'nün emniyet sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün emniyet sorumlusu yakalandı

​Polis ekipleri Ankara'da saklandığı eve operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.