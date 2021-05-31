Dünya Alman Welt gazetesi Türkiyenin İHA ürünlerine AB sahip değil
AVRUPA

Alman Welt gazetesi: Türkiye'nin İHA ürünlerine AB sahip değil

Alman Welt gazetesi, Polonya’nın Türkiye’den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almasını değerlendirdi. Yazıda, Türk SİHA'sının herhangi bir insansız hava aracı olmadığı belirtilerek, "Avrupa ülkeleri kendi İHA ürünlerine sahip değil, bundan dolayı Polonya’ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Alman Welt gazetesi: Türkiyenin İHA ürünlerine AB sahip değil
Polonya heyeti Bayraktar TB2'yi inceliyor.

Türkiye’nin, NATO ve AB üyesi Polonya’ya 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satması Avrupa medyasının gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Alman Welt gazetesi, “Biden ve Putin'e bir sinyal olarak Polonya-Türkiye insansız hava aracı anlaşması” başlıklı bir yazı yayımladı.

‘Gündeme Dair Her Şey’in aktardığı habere göre, anlaşmanın ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Biden’a mesaj niteliği taşıdığı belirtilerek yazıda şu ifadelere yer verildi:

"RUSYA DİKKATLE TAKİP ETTİ"

"Polonya ile ABD’nin İHA görüşmeleri bitti. Polonya, Türk ürününe 270 milyon dolar yatırım yaptı. Polonya, silah tedarikçisini değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Polonya’nın Bayraktar TB2 alma kararı Rusya'da da dikkatle takip edildi.

"HERHANGİ BİR İHA DEĞİL"

Polonya, muharebe kabiliyetinde Almanya’yı geçecek. Almanya, böyle bir altyapıya bile sahip değil. Türk üretimi Bayraktar TB2 herhangi bir İHA değil.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARI"

Avrupa ülkeleri kendi insansız hava aracı ürünlerine sahip değil, bu yüzden Polonya’ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı."

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