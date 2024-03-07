Anneler ölüyor çocuklar öksüz

Gazze’de 31 binden fazla Filistinliyi acımasızca katleden terör devleti İsrail, saldırılarında kadın ve çocukları hedef alıyor. Gazze Sağlık Veri Sistemi Müdürlüğü kaynakları günde ortalama 66 kadın ve ortalama 40 annenin öldürüldüğünü bildirdi. Müdürlük, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana yaklaşık 9 bin kadının, öldürüldüğünü açıkladı. Enkaz altında çok daha fazla insan olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sayının artmasından endişe duyuluyor.

HER GÜN 113 ÇOCUK ANNESİZ

İnsani yardımların engellenmesi nedeniyle Gazze’deki her 5 kadından 4’ü yeterli gıdaya erişemiyor. İsrail’in saldırılarının sürmesi halinde her gün ortalama 66 kadının ve 40 annenin öldürülmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu durum doğrudan bebek ve çocukları etkiliyor. Gazze'de her gün ortalama 113 çocuk annesiz kalıyor.

7 BİN LOHUSA RİSKTE

Gazze’de 50 bin hamile kadın sağlık hizmetlerine erişemiyor. Bu ay 5 bin 500 kadının doğum yapması bekleniyor. Bu da günde ortalama 180 doğum anlamına geliyor. Aylık ortalama 840 kadının hamilelik ya da doğumla ilgili komplikasyonlarla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Hastaneler yaralılarla dolup taşarken yakıt, ilaç ve temel malzeme eksikliği nedeniyle pek çok kişi sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor. Dolayısıyla bu durum hamile kadınlar ve yeni doğanlar için hayati risk oluşturuyor. Son 50 günlük süreçte doğum yapan 7 binden fazla kadının durumu ciddi.

ÇIPLAK ARAMA

İsrail askerleri tarafından gerekçe gösterilmeden tutuklanan kadınlar ise işkence ve tacize maruz kalıyor. İsrailli erkek askerlerin önünde çıplak olarak aranmaya zorlanan kadınlar, tecavüz tehditleri alıyor sözlü tacize

uğruyor. Uzun süre dondurucu havada kafesler içinde tutulan Filistinliler ilaç ve gıdadan mahrum bırakılıyorlar.







