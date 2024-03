Anneler ölüyor çocuklar öksüz

HER GÜN 113 ÇOCUK ANNESİZ

HER GÜN 113 ÇOCUK ANNESİZ

İnsani yardımların engellenmesi nedeniyle Gazze’deki her 5 kadından 4’ü yeterli gıdaya erişemiyor. İsrail’in saldırılarının sürmesi halinde her gün ortalama 66 kadının ve 40 annenin öldürülmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu durum doğrudan bebek ve çocukları etkiliyor. Gazze'de her gün ortalama 113 çocuk annesiz kalıyor.