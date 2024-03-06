Hamas Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edeceğini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söyledi. Biden, gazetecilerin ateşkesle ilgili sorusuna, "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz." yanıtını verdi.