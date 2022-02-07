Arkadaşını ezerek öldürdü: Nedeni akıllara durgunluk verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lowa eyaletinin Pisgah kasabasında inanılmaz bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki Kristofer Erlbacher ve 30 yaşındaki Caleb Solberg arkadaşlarıyla beraber bir mekanda yemek yerlerken 'mayonez' nedeniyle tartışmaya başladı. Erlbacher ile Solberg'in mayonez tartışması giderek büyüdü ve kontrolden çıktı.
Kamyonetle ezdi
İki arkadaş arasındaki kavga, mekandakilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Evlerine dağılmak üzere mekandan ayrılan ikilinin kavgası yeniden alevlenince tehditler havada uçuştu.
Kristofer Erlbacher, 30 yaşındaki Caleb Solberg'i kamyonetle ezerek öldürdü.