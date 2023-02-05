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Arnavutluk'ta FETÖ üyesi imama protesto: Cemaat camiyi terk etti

Arnavutluk'un Berat şehrindeki Hünkar Camii'nde ülkedeki FETÖ iltisaklı İslam Birliği tarafından atanan imam cemaat tarafından protesto edildi. Cemaatin camiyi terk ederek cuma namazını şehirdeki diğer camilerde kıldı.

16:47 . 5/02/2023 Pazar
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Arnavutluk'ta FETÖ üyesi imama protesto.

Arnavutluk'ta FETÖ üyesi imama protesto.

Arnavutluk'un Berat şehrindeki Hünkar Camii'nde ülkedeki FETÖ iltisaklı İslam Birliği tarafından atanan imam cemaat tarafından protesto edildi.


Camideki vatandaşlar tarafından çekilen videoda, İmamın cuma hutbesi için minbere çıkmasıyla birlikte cemaat camiyi terk ettiği görülüyor. Camiden çıkan cemaatin cuma namazını şehirdeki diğer camilerde kıldığı belirtildi.


Türkiye’de 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimi gerçekleştiren terör örgütü FETÖ, Arnavutluk'ta cirit atmaya devam ediyor. Başkent Tiran, FETÖ'nün adeta Balkanlar'daki kalesi konumunda.


FETÖ ile iltisaklı olan Bujar Spahiu, 2019 yılında 59 müftünün oyunu alarak Arnavutluk İslam Birliği Başkanı seçilmişti. Liseyi 1992-1996 yılları arasında Türkiye’de okuyan Spahiu, Beykoz İmam Hatip Lisesini bitirdi. Üniversite eğitimini Mısır Ezher Üniversitesinde aldı. Bu süre zarfında FETÖ’ye bağlı kaldı ve ülkesindeki İslam toplumunun en büyük kurumunun başına gelecek kadar yükseldi. Spahiu, kendisi gibi FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen eski başkan Skender Bruçaj’dan görevi devralmıştı.



#FETÖ
#Arnavutluk
#Hünkar Camii
2 saat önce
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Arnavutluk'ta FETÖ üyesi imama protesto: Cemaat camiyi terk etti
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