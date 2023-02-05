Yunanistan sınırında FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı.

Dikili Karakolu'na bağlı sınır devriye ekipleri, gece saatlerinde Yunanistan'a sınır olan 1'inci derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı.

Kimlik kontrolleri yapılan kişilerin, eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun olduğu belirlendi.