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Yunanistan sınırında FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesindeki askeri bölgede, FETÖ/PDY'den aranan eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, sınır devriye ekiplerince yakalandı.

15:29 . 5/02/2023 Pazar
DHA
Yunanistan sınırında FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı.

Yunanistan sınırında FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı.

Dikili Karakolu'na bağlı sınır devriye ekipleri, gece saatlerinde Yunanistan'a sınır olan 1'inci derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı.


Kimlik kontrolleri yapılan kişilerin, eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun olduğu belirlendi.


3 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan arandıkları tespit edildi.


Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.



#Edirne
#Yunanistan
#FETÖ
1 saat önce
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Yunanistan sınırında FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı
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