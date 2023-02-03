FETÖ'cü Hakan Şükür'den Millet İttifakı'na destek: Birlikten kuvvet doğar

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FETÖ'cü Hakan Şükür Altılı Masa'nın mutabakat metnini memnuniyetle karşıladı.
Altılı Masa'nın liderleri hafta başında Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere yol açtı.
Altılı Masa'nın mutabakat metninde FETÖ'cülere yönelik ifadeler yer aldı. Yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden alınanlara yönelik şu ifadelere yer verildi:
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Altılı Masa'nın mutabakat metnine ilişkin paylaşımda bulundu. FETÖ firarisi Şükür, Altılı Masa liderlerine övgüler dizerek birlik mesajı verdi.
Şükür, şu ifadeleri kullandı: