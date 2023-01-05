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POLİTİKA

Gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu iddiası: FETÖ'cülerin istediği aday

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını FETÖ'cülerin desteklediğini iddia etti. Özdemir, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı yaparak, "Bu işi HDP'siz çözeriz derlerse kaybederler. Meral Hanım başbakanlığı rüyasında görür, Kemal Bey CHP'nin başında kalamaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Cüneyt Özdemirden dikkat çeken Kılıçdaroğlu iddiası: FETÖcülerin istediği aday
Gazeteci Cüneyt Özdemir Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülerin desteklediğini iddia etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özdemir YouTube kanalında yaptığı yayında Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülerin desteklediğini belirtti.

'FETÖ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR'

Gazeteci Cüneyt Özdemir Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, "FETÖ'cü hesaplarının hepsine bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir şey istemiyorlar FETÖ'cüler. Ya bunlar dedi diye Kemal Kılıçdaroğlu olmasın demiyorum ama bunların adayı bu. Ben onu görüyorum yani. Siz de görüyorsunuz herhalde" ifadelerini kullandı.

'MERAL RÜYASINDA GÖRÜR'

Özdemir, "Aslında olması gereken HDP'nin de altına imza atacağı 'Ya evet bu hani bir geçiş dönemi için doğrudur' diyeceği, altılı masanın da 'evet bak kardeşim biz burada ilkeler diyoruz. Böyle bir adamla da Türkiye'nin en saygın işte beş kişisinden birisiyle yola çıkıyoruz' demesi gereken bir aday olması gerekiyor. Olacak mı? Hayır olmayacak. Geldik Cüneyt kardeşinizin altı ay önce dediği şeye koyacaklar şeyi 'hadi bakalım siz de buna vereceksiniz oyu' diyecekler. Bu işi 'HDP'siz çözeriz, bilmem ne yaparız' derlerse ki diyecekler yani Meral Hanım başbakanlığı rüyasında görür, Kemal Bey CHP'nin başında duramaz. Ya da durur bilmiyorum ki. Sonuçta dokuz seçim kaybetmiş bir isim. Hala devam ediyorsa inadım inat diyorsa bu sistemde durur" dedi.

Cüneyt Özdemir: FETÖ'cülerin istediği aday Kılıçdaroğlu
OYNAT 01:11
Cüneyt Özdemir: FETÖ'cülerin istediği aday Kılıçdaroğlu
Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını FETÖ'cülerin desteklediğini iddia etti. Özdemir, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı yaparak, 'Bu işi HDP'siz çözeriz derlerse kaybederler. Meral Hanım başbakanlığı rüyasında görür, Kemal Bey CHP'nin başında kalamaz' dedi.

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