Muharrem İnce CHP'ye verdi veriştirdi: FETÖ’cüsü PKK’lısı hepsi dolmuşlar içeri
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Atatürk’e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler; FETÖ’cüsü, PKK’lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk’ün partisini” dedi.
16:53 . 30/01/2023 Pazartesi
DHA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki kafede basın toplantısı düzenledi.
Eski partisi CHP'ye sert sözlerle yüklenen İnce "FETÖ’cüsü, PKK’lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri." yorumunda bulundu.
"Kıyamet alameti bunlar"
İnce,
"'Devrim kanunlarını kaldıracağız' diyenler var. 'Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk’e ve İsmet Paşa’ya 'faşist' diyen bir CHP milletvekili var. Utanmadan tweet'ini siliyor. Kıyamet alameti bunlar. CHP milletvekili Atatürk’e ve İnönü’ye 'faşist' diyor. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk’e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ’cüsü, PKK’lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk’ün partisini. Yazıklar olsun”
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