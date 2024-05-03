Asya ülkelerinde eğitime aşırı sıcak hava arası

Güney ve Güney Doğu Asya'daki birçok ülkede aşırı sıcaklar, okulların geçici bir süre kapanmasına neden oldu.

Gulf Today gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde hükümet, eyaletteki okulların 6 Mayıs'a kadar kapatılmasına karar verdi.

Hindistan Meteoroloji Departmanının verilerine göre, Kerala'da geçtiğimiz ay 5 sıcak hava dalgası kaydedildi.

33 milyon çocuk okula gidemedi

Bölgede yeterince fırtına olmamasının ve ülkenin güneydoğu kıyılarına yakın bir antisiklonik sirkülasyonunun sıcak hava dalgalarına neden olduğu belirtildi.

NBC News'un haberine göre, hava sıcaklığının 37 derece üstüne çıktığı Bangladeş'te de eğitime ara verildi.

Ülkede yaklaşık 33 milyon çocuğun okula gidemediği kaydedildi.

Kamboçya'da da devlet okullarına, eğitimi günde 2 saate düşürme çağrısı yapıldı.

İki kişi güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybetti

Sıcaklığın tehlikeli seviyelere ulaştığı belirtilen Filipinlerde ise, yüz yüze eğitime 4 gün ara verildi. Başkent Manila'da hava sıcaklığının 37 dereceyi geçebileceği tahmin ediliyor.

Singapur Dünya Gözlemevi Direktörü Benjamin Horton, sıcaklıklara uzun süreli çözüm bulunmasının önemine dikkati çekerek, "Sera gazı emisyonu sorununu ele almamız gerekiyor." dedi.

Sıcaklıkların normalin 5,5 derece üzerine çıkarak 41,9 dereceye ulaştığı Kerala'da 29 Nisan'da, 2 kişi güneş çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da ise kayda geçmiş en sıcak nisan ayı yaşanırken, toplamda 9 kişi sıcaklardan dolayı hayatını kaybetmişti.







