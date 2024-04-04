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Hayat

Sıcak hava hastalıkları artırıyor

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte artan hava sıcaklıklarının hayvanlar ile vektörlerden kaynaklanan hastalıkları artırdığı ve grip gibi mevsimsel hastalıkların etkili olduğu dönemleri uzattığı uyarısında bulunuyor.

04:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:04 - 4/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte güneşin ultraviyole radyasyonundan kaynaklanan etkilerin, gıda ve su kalitesindeki değişimle ilgili hastalıkların, bulaşıcı hastalık yayılımlarının, hayvan kaynaklı hastalıkların ve ruhsal sorunların artabileceğini, ayrıca yeni hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyledi. İklim değişikliğinin alerji ve astım gibi hastalıklar üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğine değinen Kiraz, "Uzayan polen mevsimi ile birlikte astım, rinosinüzit, KOAH ve solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların sıklığının artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

INFLUENZA HAZİRANA KADAR DEVAM EDİYOR

Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, hava sıcaklıklarındaki artışların özellikle kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerinin belirgin şekilde görüldüğünü vurguladı. "Ani kalp krizleri, yüksek tansiyon ve felç gibi sağlık sorunları sıcak günlerde daha sık ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandan Tutluoğlu, genellikle kasımda başlayan ve aralık, ocak ve mart aylarında 3 farklı pik dönemi geçirdikten sonra bir dahaki kasıma kadar görülmeyen influenzanın, son birkaç yıldır hazirana kadar görüldüğüne dikkati çekti.




#Sağlık
#Hastalık
#Enfeksiyon
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