Dünyayı etkileyecek küresel bir salgına dönüşebilir: ABD'de bir kişi ineklerden kuş gribi kaptı

Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada eyalette bir kişide kuş gribi tespit edildiğini duyurdu. Bu vakanın milyonlarca hayvanı etkileyen küresel bir salgına evrilmesinden korkuluyor.
İneklerde kuş gribi tespit edilmişti
Yetkililer, Teksas ve Kansas eyaletlerinde geçtiğimiz hafta ineklerde kuş gribi tespit edildiğini açıklamıştı. Açıklamada, insanlara bulaşma riskinin düşük olduğu ifade edilmiş, virüsün pozitif çıktığı ineklerin karantina altına alınarak iki ila üç hafta içerisinde iyileşebileceği belirtilmişti.
İlk vaka 2022'de tespit edilmişti
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede ilk tespit edilen vakanın 2022'de Colorado eyaletinde olduğunu ifade ederek, “Bu vaka, Amerika Birleşik Devletleri'nde influenza A(H5N1) virüsü testleri pozitif çıkan ikinci kişidir. Bir önceki insan vakası 2022 yılında Colorado'da tespit edilmişti. A(H5N1) virüsleri de dahil olmak üzere kuş gribi A virüsleri ile insan enfeksiyonları nadirdir ancak dünya çapında sporadik (tek tük ortaya çıkan) olarak meydana gelmiştir. CDC, 2021'in sonlarında ABD'deki yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında salgınların ilk kez tespit edilmesinden bu yana H5 virüsüyle enfekte kuşlara maruz kalan insanlar arasında hastalık olup olmadığını izlemektedir. H5N1 kuş gribinden kaynaklanan insan hastalıkları hafif (göz enfeksiyonu, üst solunum semptomları) ile diğer ülkelerde ölümle sonuçlanan ciddi hastalıklar (zatürre) arasında değişmektedir” denildi.