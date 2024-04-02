Dünyayı etkileyecek küresel bir salgına dönüşebilir: ABD'de bir kişi ineklerden kuş gribi kaptı

"Bakanlık ilk insan kuş gribi vakasını bildirmektedir. Hasta, kuş gribi ile enfekte olduğu tahmin edilen ineklerle temas ettikten sonra hastalandı. Hastanın birincil semptomu konjonktivitti. Bu, ABD'de bir kişide tanımlanan ikinci kuş gribi vakasıdır ve Teksas Hayvan Sağlığı Komisyonu tarafından duyurulan süt ineklerinde yakın zamanda tespit edilen kuş gribi ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Kuş gribi virüsleri nadiren insandan insana bulaşmaktadır. Bu nedenle genel halka yönelik riskin düşük olduğuna inanılmaktadır; ancak kuş gribi A(H5N1) olduğundan şüphelenilen etkilenen hayvanlarla yakın temasta bulunan kişilerde enfeksiyon riski daha yüksektir"