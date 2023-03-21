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Dünya

'Ateş Çemberi' yine hareketlendi: Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Şili'de merkez üssü ülkenin Melipilla kenti olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

22:48 . 21/03/2023 Salı
AA
Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta kesiminde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Melipilla kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.38'de meydana geldi.

Deprem yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.


İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'
İsrail'de ordu içinden Netanyahu'ya tehdit gibi uyarı: 'Kırmızı çizgiye yaklaşıldı'

İşgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yasal düzenlemelerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İsrail'de halk, söz konusu düzenlemeleri protesto ederken bir tepki de ordu içerisinden geldi. İsrail ordusundaki yedek askerler, iktidarın yasaları Meclisten geçirmesi durumunda yedek askerlerin orduda hizmet etmeyi reddettiklerini beyan edecekleri bir dilekçe için imza toplayacaklarını ve "on binlerce yedek askerin" buna katılmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca İsrailli asker, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin "kırmızı çizgiye" yaklaşıldığı uyarısında bulunarak eylemlerini ileri bir seviyeye taşımaktan başka çareleri kalmadığını kaydetti.




#deprem
#Şili
#Güney Amerika
#Ateş Çemberi
#Pasifik Deprem Kuşağı
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