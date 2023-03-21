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Dünya

Afganistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem: Çevre ülkeler de sallandı

Afganistan'da merkez üssü Hindikuş bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 181 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilirken, sarsıntının Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

21:03 . 21/03/2023 Salı
AA
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü Afganistan'ın Hindikuş bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 181 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

Sınıra yakın noktada gerçekleşen deprem, Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedildi. Deprem sırasında çok sayıda kişi sokağa çıktı.

#Afganistan
#pakistan
#deprem
#Hindikuş
19 dakika önce
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