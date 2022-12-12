Dünya Avrupa Parlamentosuna Ronald Reagan kahkahası Orban rüşvet iddialarıyla dalga geçti
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Avrupa Parlamentosu'na Ronald Reagan kahkahası: Orban rüşvet iddialarıyla dalga geçti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosundaki (AP) yolsuzluk iddialarına yönelik alaycı göndermede bulundu. Ronald Reagan'lı kahkaha göndermesinin arkasında yatan sebep, Belçika polisinin, Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalar sonucu AP'deki yolsuzluk dosyasının gündeme gelmesi. Macaristan ve AP arasında anlaşmazlık ise AP'nin, Avrupa Birliği değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'a yönelik sık sık eleştirilerde bulunması ve 24 Kasım'da AB'nin Macaristan'a sağlayacağı fonların dondurulmasını öngören karar tasarısını kabul etmesi nedeniyle Avrupa'nın gündemine oturmuştu.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Parlamentosuna Ronald Reagan kahkahası: Orban rüşvet iddialarıyla dalga geçti
Macaristan Başbakanı Viktor Orban.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, AP'deki yolsuzluk iddialarına sosyal medyadan alaycı gönderme yaptı.

Orban, Twitter hesabından, "Avrupa Parlamentosuna günaydın" başlığıyla, ABD’nin 40’ıncı Başkanı Ronald Reagan'ın etrafındaki kişilerle güldüğü ve üzerinde "Ve dediler ki, AP, Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi endişe duyuyor." ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

AP'de rüşvet iddiası

  • Belçika Federal Savcılığı, 9 Aralık'ta, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Belçika polisinin, Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalarda yüksek miktarda nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Eva Kaili.
Eva Kaili.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

  • Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (SD) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve SD grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

AP ile Macaristan arasındaki anlaşmazlık

  • AP, Avrupa Birliği (AB) değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'a yönelik sık sık eleştirilerde bulunuyor.

AP son olarak 24 Kasım'da, AB'nin Macaristan'a sağlayacağı fonların dondurulmasını öngören karar tasarısını kabul etmişti.

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