Macaristan ve Azerbaycan arasında kritik anlaşma: Karadeniz'in altından geçecek Macaristan ile Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya üzerinden Macaristan'a uzanması planlanan elektrik hattı projesine dair anlaşma imzalayacak. Projenin Karadeniz'in altından geçmesi planlanıyor.

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