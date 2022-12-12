Dünya Macaristan ve Azerbaycan arasında kritik anlaşma Karadenizin altından geçecek
AVRUPA

Macaristan ve Azerbaycan arasında kritik anlaşma: Karadeniz'in altından geçecek

Macaristan ile Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya üzerinden Macaristan'a uzanması planlanan elektrik hattı projesine dair anlaşma imzalayacak. Projenin Karadeniz'in altından geçmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Macaristan ve Azerbaycan arasında kritik anlaşma: Karadenizin altından geçecek
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 17 Aralık'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek deniz altı elektrik bağlantısı anlaşmasının imza törenine katılacağı bildirildi.

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Orban'ın basın sözcüsü Bertalan Havasi, anlaşmayla Azerbaycan elektriğinin Karadeniz'in altından geçmesi planlanan hatla Gürcistan ve Romanya üzerinden Macaristan'a ulaşacağını açıkladı.

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İmza törenine, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılacağı kaydedildi.

Ağustos ayında projenin 3 veya 4 yıl içinde tamamlanabileceğini belirten Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, anlaşmanın enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve karbon nötrlük hedefleri açısından büyük adım olacağını söylemişti.

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