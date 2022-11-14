Dünya Azerbaycanda İran istihbaratının casus ağı ifşa edildi
ORTADOĞU

Azerbaycan'da İran istihbaratının casus ağı ifşa edildi

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi Petrol Filosunda gemi kaptanı olarak görev yapan Zahir Asgerov isimli kişinin, İran'ın Kum kentinde dini eğitim aldığı zaman maddi çıkar karşılığında İran istihbaratı ile iş birliğine girdiği belirlendi. Asgerov'un geçen zamanda Azerbaycan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler, Hazar'da yapılan askeri tatbikatların yeri ve zamanı, petrol platformlarına taşınan yüklerle ilgili topladığı bilgileri telefonla veya bizzat İran'a giderek İran istihbaratına verdiği tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Azerbaycanda İran istihbaratının casus ağı ifşa edildi
Arşiv

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi Petrol Filosunda gemi kaptanı olarak görev yapan Zahir Asgerov isimli kişinin, İran'ın Kum kentinde dini eğitim aldığı zaman maddi çıkar karşılığında İran istihbaratı ile iş birliğine girdiği belirlendi.

Asgerov'un geçen zamanda Azerbaycan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler, Hazar'da yapılan askeri tatbikatların yeri ve zamanı, petrol platformlarına taşınan yüklerle ilgili topladığı bilgileri telefonla veya bizzat İran'a giderek İran istihbaratına verdiği tespit edildi.

Elnur Resulov'un ise 2018'de tedavi amacıyla gittiği İran'da para karşılığında İran istihbaratı ile iş birliğine girdiği, sonraki süreçte akrabası Arif Resulov'la birlikte petrol ve doğal gaz hattının geçtiği arazilerin, hava limanlarında tutulan insansız hava araçlarının, tank ve çeşitli askeri araçların bulunduğu arazilerin, Bakü'de yapılan TEKNOFEST'te sergilenen araçların, askeri ve stratejik alanların, hava savunma ve radar sistemlerinin fotoğraf ve videolarını çekerek İran istihbaratına aktardığı belirlendi.

Bahtiyar Ağazade'nin de İran'da din eğitimi aldığı sırada İran istihbaratı ile iş birliğine girdiği, sonraki dönemde Azerbaycan'daki siyasi ve sosyal süreçler, askeri birliklerin yeri, çeşidi ve komuta kademesiyle ilgili topladığı bilgileri para karşılığında İran istihbaratına aktardığı belirlendi.

Mirhafız Ceferzade isimli kişinin de İran istihbaratıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve İran'da saklanan Orhan Memmedov'a askeri birimlerin lokasyonlarını internet üzerinden aktardığı tespit edildi.

Adı geçen 5 kişi "devlete ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

76 yaşında baltalı katil oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.
Sokak ortasında korkunç olay

Sokak ortasında korkunç olay

​Husumetliler 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurdu.
İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

​Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

CIA Direktörü Burns Ankara'da Rus mevkidaşıyla bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.