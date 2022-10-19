Dünya Avrupa ülkesinden yeni adım Dört gün çalışma geliyor
AVRUPA

Avrupa ülkesinden yeni adım: Dört gün çalışma geliyor

Korona virüsü salgınıyla birlikte gündelik hayata giren uzaktan çalışma sistemi sonrasında iş dünyasını dönüştürecek yeni bir sisteme doğru ilerleme başladı. Son aylarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede “haftada dört gün çalışma düzeni” uygulanmaya başlandı. Pilot program sonunda yapılan araştırmalar ve açıklamalar neticesinde haftada dört gün çalışma sisteminin işin verimliliğini, geliri ve çalışanların mutluluğunu artırdığı ortaya çıkmıştı. Birçok ülke haftada dört gün çalışma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunurken İngiltere’den dikkat çekici bir hamle geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Avrupa ülkesinden yeni adım: Dört gün çalışma geliyor
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Korona virüsü salgınıyla birlikte gündelik hayata giren uzaktan çalışma sistemi sonrasında iş dünyasını dönüştürecek yeni bir sisteme doğru ilerleme başladı. Son aylarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede “haftada dört gün çalışma düzeni” uygulanmaya başlandı.

Pilot program sonunda yapılan araştırmalar ve açıklamalar neticesinde haftada dört gün çalışma sisteminin işin verimliliğini, geliri ve çalışanların mutluluğunu artırdığı ortaya çıkmıştı. Birçok ülke haftada dört gün çalışma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunurken İngiltere’den dikkat çekici bir hamle geldi.

ÇALIŞMA SÜRESİ HAFTADA 32 SAAT OLACAK

İngiliz milletvekili Peter Dowd, haftada dört gün çalışmanın yasal olması için bir yasa tasarısı sunmaya karar verdi. İşçi Partisi’nden vekil olan Dowd, dört günlük çalışmanın İngiltere genelinde verimliliği ve üretimi artıracağını söyledi.

Dowd, Westminster Sarayı’ndaki Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada haftada dört gün çalışmanın ekonomi, çalışanlar ve doğa için çok iyi olacağını söyleyerek, “Artık değişim zamanıdır” dedi. Dowd’un tasarısında haftalık çalışma saati 48’den 32’ye indirilirken, bu süreyi aşan işçiye mesai ücretinin ödenmesi de talep edildi.

Tasarının sonraki aşamalarda reddedilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Muhafazakarlardan Sir Christopher Chope, “İkinci kez bu tasarı geldiğinde her iki taraf da ağır bir tartışma içine girecek” dedi. Tasarının 9 Aralık 2022’de tekrar görüşülmesi bekleniyor.

“100 YIL ÖNCEKİ TARTIŞMANIN AYNISI”

Dowd, “Artık değişimin zamanı. Aşırı çalışmak ve uzun çalışma saatleri her yıl bütün dünyada yüzbinlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Haftada dört gün çalışmayı çürütmeye çalışan araştırmaların bir dayanağı artık kalmadı. 100 yıl önce haftada beşe gün çalışmayı savunanların yaşadığı aynı tartışmaları yaşıyoruz” dedi.

Kısa bir süre önce üç aylık bir pilot denemesinin yapıldığını ve sonuçların pozitif çıktığını söyleyen Dowd, “Uzun çalışma saatlerinin artık uygulanabilirliği yok” ifadesini kullandı.

Belçika’dan dört gün çalışma kararı
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Belçika’da hükümet, çalışanların günü katı bir işgücü piyasasına esneklik getirmeyi amaçlayan yeni bir anlaşmayı kabul etmesinden sonra haftada dört gün çalışabileceğini duyurdu.
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Ülkedeki yedi partili koalisyon hükümetinin anlaşmaya varmasının ardından konuşan Başbakan Alexander De Croo, corona virüs pandemisinin insanları daha esnek çalışmaya, özel ve çalışma hayatlarını birleştirmeye zorladığını söylerken, “Bu durum yeni çalışma yöntemlerine yol açtı\" dedi.
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Alınan kararla birlikte çalışanların mesai saatleri dışında e-posta ve mesajları da görmezden gelebileceklerine karar verildiği belirtildi.
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Hükümet kanadından yapılan açıklamada, isteyen işçilerin, aynı ücrete haftada bir gün daha az çalışmak üzere, sendikaların kabul etmesi halinde günde en fazla 8 saat yerine 10 saate kadar çalışabilecekleri aktarıldı.
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Kararla birlikte, Belçikalıların bir hafta boyunca daha fazla ve bir sonraki haftadan daha az çalışmayı seçebilecekleri vurgulanırken, bunun da örneğin ortak ebeveynlik gibi durumlarda, insanların iş-özel hayatlarını daha iyi yönetmelerine olanak tanıyacağı vurgulandı.
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İNGİLTERE DE DÖRT GÜN PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Kısa süre önce İngiltere de, dört günlük çalışma haftası deneme planlarını açıklamıştı. Teknoloji şirketi Panasonic yakın zamanda çalışanlar için isteğe bağlı dört günlük bir çalışma haftası başlatmıştı.
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İzlanda'da da 2015'ten 2019'a kadar süren araştırmada, çalışanların dört gün çalıştıklarında beş güne kıyasla daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken olduklarını gösteren bir deneme gerçekleştirmişti.
Belçika’dan dört gün çalışma kararı
Belçika'da hükümet, isteyen çalışanların haftada dört gün çalışmasına olanak tanıyan reform paketini onayladı. Alınan kararla, çalışanların mesai saatleri dışında e-posta ve mesajları da görmezden gelebilecekleri belirtildi.

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