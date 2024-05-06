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YSK 31 Mart yerel seçimi kesin sonuçlarını açıkladı: Hangi parti kaç belediye kazandı?

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlarını ardından gözler YSK’nın açıkalayacağı resmi sonuçlarına çevrilmişti. YSK kesin sonuçları açıkladı. 31 Mart seçimi sonuçlarına göre, 30 büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1, büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. Peki seçimlere nerede, hangi ilçelerde yenilenecek? İşte AK Parti, CHP, MHP, DEM, İYİ Parti, YRP kazandığı il ve ilçe belediye sayısı.

15:43 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:52 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
YSK, 31 Mart yerel seçim kesin sonuçlarını açıkladı
YSK, 31 Mart yerel seçim kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Yener seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında, "İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir" dedi.

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle: Seçime katılan siyasi pğarti temsilcileri seçim sonuçlarını başkanlığımızdan canlı olarak takip etmişlerdir. YSK açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan seçimlere ait veri ve bilgilerin paylaşımı yapılmaktadır.

Seçimler nerede, hangi ilçelerde yenilenecek?

2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek. İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.

Büyükşehirlerde hangi parti kaç belediye kazandı?

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14, büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır. Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

İllerde hangi parti kaç belediye kazandı?

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

İlçelerde AK Parti, CHP, MHP, DEM, İYİ Parti, YRP kaç belediye kazandı?

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

Seçimlere katılımın en düşük olduğu il ve ilçeler hangileri?

Yapılan yerel seçimlerde en düşük büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar olmuştur.

Seçimlere katılımın en yüksek olduğu il ve ilçeler hangileri?

31 Mart yerel seçimlere katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu.


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