Avrupa'da 31 milyon kişi enerji yoksulluğu yaşıyor

Saffet Özdemir

AB politikalarında uzmanlaşmış medya ağı olan Euroactiv Avrupa Birliğindeki enerji yoksulluğuna yönelik "AB Parlamentosu, sosyal iklim fonu revizyonunun bir parçası olarak enerji yoksulluğu tanımını hazırlıyor" başlıklı bir rapor yayımladı.

"Büyük baskı yaratıyor"

Analizde, Avrupa genelinde yükselen enflasyonun, enerji fiyatları üzerinde büyük bir baskı yarattığına dikkat çekildi ve hem enerji hem de ulaşım yoksulluğunun tanımları ortaya konuldu. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Avrupa enerji yoksulluğu yaşıyor

"Avrupa'da kaç kişinin enerji yoksulluğundan etkilendiğini söylemek zor. Eurostat'a göre, geçen yıl yaklaşık 31 milyon Avrupalı enerji yoksulluğu içinde yaşadı, ancak AB yöneticisinin kendi araştırma organı bu sayıyı 2019'da 50 milyon kişi olarak belirledi. Sorun şu anda AB çapında bir enerji yoksulluğu tanımının olmamasıdır."

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Enerji yoksulluğunun tanımı

"İki Avrupa Parlamentosu üyesi, enerji yoksulluğunu “en düşük gelirli ondalık dilimlerdeki, enerji maliyetleri, konut maliyetleri düşüldükten sonra enerji maliyetleri ve harcanabilir gelir arasındaki medyan oranın iki katını aşan haneler” olarak tanımladı.

"Problemi çözecek para yok"

Raporda, artan akaryakıt fiyatlarının belirli hassas grupları "orantısız şekilde etkileyebileceği" belirtiliyor. Enerji ve ulaşım yoksulluğuna maruz kalan haneler ve KOBİ'ler için AB genelinde bir destek fonu oluşturulması amaçlanıyor. Ancak bunun için yeterli olabilecek bir paranın halen oluşturulamadı."

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