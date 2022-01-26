Dünya Avrupada 31 milyon kişi enerji yoksulluğu yaşıyor
AVRUPA

Avrupa'da 31 milyon kişi enerji yoksulluğu yaşıyor

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) verilerine göre, Avrupa'da 31 milyon kişi enerji yoksulluğu çekiyor. Bu durum Avrupa Birliği Parlamentosu'nun gündemlerinden biri haline de geldi. Enerji yoksulluğu ve ulaşım yoksulluğuna ilişkin bir Avrupa tanımı ilk defa yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupada 31 milyon kişi enerji yoksulluğu yaşıyor
Avrupa'da enerji yoksulluğu

Saffet Özdemir

AB politikalarında uzmanlaşmış medya ağı olan Euroactiv Avrupa Birliğindeki enerji yoksulluğuna yönelik "AB Parlamentosu, sosyal iklim fonu revizyonunun bir parçası olarak enerji yoksulluğu tanımını hazırlıyor" başlıklı bir rapor yayımladı.

"Büyük baskı yaratıyor"

Analizde, Avrupa genelinde yükselen enflasyonun, enerji fiyatları üzerinde büyük bir baskı yarattığına dikkat çekildi ve hem enerji hem de ulaşım yoksulluğunun tanımları ortaya konuldu. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Avrupa enerji yoksulluğu yaşıyor

"Avrupa'da kaç kişinin enerji yoksulluğundan etkilendiğini söylemek zor. Eurostat'a göre, geçen yıl yaklaşık 31 milyon Avrupalı enerji yoksulluğu içinde yaşadı, ancak AB yöneticisinin kendi araştırma organı bu sayıyı 2019'da 50 milyon kişi olarak belirledi. Sorun şu anda AB çapında bir enerji yoksulluğu tanımının olmamasıdır."

Enerji yoksulluğunun tanımı

"İki Avrupa Parlamentosu üyesi, enerji yoksulluğunu “en düşük gelirli ondalık dilimlerdeki, enerji maliyetleri, konut maliyetleri düşüldükten sonra enerji maliyetleri ve harcanabilir gelir arasındaki medyan oranın iki katını aşan haneler” olarak tanımladı.

"Problemi çözecek para yok"

Raporda, artan akaryakıt fiyatlarının belirli hassas grupları "orantısız şekilde etkileyebileceği" belirtiliyor. Enerji ve ulaşım yoksulluğuna maruz kalan haneler ve KOBİ'ler için AB genelinde bir destek fonu oluşturulması amaçlanıyor. Ancak bunun için yeterli olabilecek bir paranın halen oluşturulamadı."

Avrupa’da gaz sancısı: Ortadoğu’yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor
EKONOMİ
Avrupa’da gaz sancısı: Ortadoğu’yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor

Avrupa Birliği artan enerji fiyatlarından "endişe" duyuyor
DÜNYA
Avrupa Birliği artan enerji fiyatlarından "endişe" duyuyor

Avrupa'ya Rus gazına karşı LNG önerisi
EKONOMİ
Avrupa'ya Rus gazına karşı LNG önerisi
Minik Sercandan üzücü haber

Minik Sercan'dan üzücü haber

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisi için devreye girmişti.
Yeni salgın alarmı

Yeni salgın alarmı

​Bir ülkeye daha sıçradı: Tehlike yeniden mi geliyor.
CHP ve İYİ Partinin büyükelçilerle görüşme trafiği

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Sorun uygulama kaynaklı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapılsın.

​TOGG ile ilgili yeni gelişme: Yerli otomobilde tarih verildi.

​Şubat ayının ilk haftası geri geliyor.
Tek katlı evler kara gömüldü

Tek katlı evler kara gömüldü

​Türkiye'nin en çok kar yağan ilinde zorlu yaşam sürüyor.

Ataşehir'de korkunç olay: Kepçe su ve buz dolu çukura gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.