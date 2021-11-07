Avrupa’da gaz sancısı: Ortadoğu’yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor

Avrupa ülkelerinin artan enerji talebini karşılayacak doğalgaz stoğundan ve tedariğinden mahrum olması küresel alarma sebep oldu. Financial Times’ın haberine göre, enerji sektöründeki yüksek fiyatlar nedeniyle maliyetlerini karşılamayan birçok firmanın iflas bayrağını çektiği İngiltere, son çare olarak Katar’ın kapısına dayandı. 4 sıvı doğalgaz (LNG) tankerinin yola çıktığı belirtilen haberde, iki ülkenin uzun vadeli bir LNG anlaşması için masada olduğu kaydedildi. İngiltere’nin Katar’dan LNG talebi, en büyük tedarikçisi Rusya’dan beklediği kaynağı temin edemeyen Avrupa’nın önümüzdeki günlerde, enerji ihtiyacını karşılamak için Ortadoğu ülkelerinin sıklıkla kapılarını aşındıracağını kanıtlar nitelikte.

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JOHNSON BİZZAT YARDIM İSTEDİ

Enerji sektöründe arz-talep dengesizliği nedeniyle Avrupa’nın en pahalı elektriğini kullanan İngiltere, krizden çıkmak için son çare olarak LNG zengini Katar ile masaya oturdu. Habere göre eylül ayında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, krizden çıkmak için Katar Emiri Hamad el-Thani’den yardım istemesinden sonra 4 LNG tankeri İngiltere’ye sevkiyat yaptı. COP26 İklim Zirvesi’nde görüşen ikili, uzun vadeli bir anlaşma için bakanlıklar düzeyinde görüşmeye başladı. Haberde, ismi verilmeyen üst düzey kaynakların beyanına göre, Londra yönetiminin Doha ile uzun vadeli bir anlaşmanın peşinde olduğu ve görüşmelerin bu minvalde ilerlediği belirtildi.

RUSYA AVRUPA’YI ZORLUYOR

Haberde, İngiltere’nin bu hamlesini, Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı doğalgaz kısıtlamalarının tetiklediği belirtildi. Cuma günü Rusya’nın devlet gaz şirketi Gazprom, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden verdiği doğalgazda yaklaşık yüzde 25 oranında bir kısıntıya gittiğini ve Polonya üzerinden gaz akışını şu aşamada tamamen kestitiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Gazprom, Moldova’nın gaz akışının üçte birini kesmiş ve ülke genelinde OHAL ilan edilmesine sebep olmuştu.

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Gazprom yetkililerinin, Moldova hükümetine şartlarının yazılı olduğu bir listeyi kabul etmeleri halinde gaz akışını tekrardan sağlayacağını taahhüt etmesi, Rusya’nın doğal gazı bir silah olarak kullandığı şeklinde eleştirilmişti. Bu durum da Avrupa’nın alternatif çıkış yollarını aramak zorunda olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

EKONOMİ Avrupa'ya Rus gazına karşı LNG önerisi

Hamad el-Thani - Boris Johnson

Çare Körfez ülkeleri

İngiltere’nin Katar’la doğalgaz anlaşması için masaya oturması, ihtiyacı olan arz talebini karşılayacak doğalgaz stoğundan ve tedariğinden mahrum olan Avrupa’nın çıkış kapısı olarak Ortadoğu ülkelerine yöneleceği şeklinde yorumlandı.