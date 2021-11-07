Ekonomi Avrupada gaz sancısı Ortadoğuyu enerji krizinden çıkışkapısı olarak görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa’da gaz sancısı: Ortadoğu’yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor

Derin bir enerji krizi yaşayan Avrupa’da, üretim durma noktasına geldi. İngiltere’de üretim için enerji bulamayan firmalar iflasın eşiğine geldi. Londra rotayı Katar gazına çevirdi, Avrupa ülkeleri de çetin kışı atlatmak izin Doha’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Abone Ol Google News
Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
Avrupa’da gaz sancısı: Ortadoğu’yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor
Arşiv

Avrupa ülkelerinin artan enerji talebini karşılayacak doğalgaz stoğundan ve tedariğinden mahrum olması küresel alarma sebep oldu. Financial Times’ın haberine göre, enerji sektöründeki yüksek fiyatlar nedeniyle maliyetlerini karşılamayan birçok firmanın iflas bayrağını çektiği İngiltere, son çare olarak Katar’ın kapısına dayandı. 4 sıvı doğalgaz (LNG) tankerinin yola çıktığı belirtilen haberde, iki ülkenin uzun vadeli bir LNG anlaşması için masada olduğu kaydedildi. İngiltere’nin Katar’dan LNG talebi, en büyük tedarikçisi Rusya’dan beklediği kaynağı temin edemeyen Avrupa’nın önümüzdeki günlerde, enerji ihtiyacını karşılamak için Ortadoğu ülkelerinin sıklıkla kapılarını aşındıracağını kanıtlar nitelikte.

Avrupa'da enerji krizi: Fiyatlar dokuz ayda yüzde 250 arttı
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi: Fiyatlar dokuz ayda yüzde 250 arttı

JOHNSON BİZZAT YARDIM İSTEDİ

  • Enerji sektöründe arz-talep dengesizliği nedeniyle Avrupa’nın en pahalı elektriğini kullanan İngiltere, krizden çıkmak için son çare olarak LNG zengini Katar ile masaya oturdu. Habere göre eylül ayında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, krizden çıkmak için Katar Emiri Hamad el-Thani’den yardım istemesinden sonra 4 LNG tankeri İngiltere’ye sevkiyat yaptı. COP26 İklim Zirvesi’nde görüşen ikili, uzun vadeli bir anlaşma için bakanlıklar düzeyinde görüşmeye başladı. Haberde, ismi verilmeyen üst düzey kaynakların beyanına göre, Londra yönetiminin Doha ile uzun vadeli bir anlaşmanın peşinde olduğu ve görüşmelerin bu minvalde ilerlediği belirtildi.

RUSYA AVRUPA’YI ZORLUYOR

Haberde, İngiltere’nin bu hamlesini, Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı doğalgaz kısıtlamalarının tetiklediği belirtildi. Cuma günü Rusya’nın devlet gaz şirketi Gazprom, Avrupa’ya Ukrayna üzerinden verdiği doğalgazda yaklaşık yüzde 25 oranında bir kısıntıya gittiğini ve Polonya üzerinden gaz akışını şu aşamada tamamen kestitiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Gazprom, Moldova’nın gaz akışının üçte birini kesmiş ve ülke genelinde OHAL ilan edilmesine sebep olmuştu.

  • Gazprom yetkililerinin, Moldova hükümetine şartlarının yazılı olduğu bir listeyi kabul etmeleri halinde gaz akışını tekrardan sağlayacağını taahhüt etmesi, Rusya’nın doğal gazı bir silah olarak kullandığı şeklinde eleştirilmişti. Bu durum da Avrupa’nın alternatif çıkış yollarını aramak zorunda olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Avrupa'ya Rus gazına karşı LNG önerisi
EKONOMİ
Avrupa'ya Rus gazına karşı LNG önerisi

Hamad el-Thani - Boris Johnson
Hamad el-Thani - Boris Johnson

Çare Körfez ülkeleri

İngiltere’nin Katar’la doğalgaz anlaşması için masaya oturması, ihtiyacı olan arz talebini karşılayacak doğalgaz stoğundan ve tedariğinden mahrum olan Avrupa’nın çıkış kapısı olarak Ortadoğu ülkelerine yöneleceği şeklinde yorumlandı. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervine sahip 10 ülkeden 4’ü (İran, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) Körfez’de bulunuyor.
50 milyon euro

'50 milyon euro'

​Volkan Demirel'den, Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler.
Hakemliği bırakıyor

'Hakemliği bırakıyor'

​​Rıdvan Dilmen, istifa eden hakemi açıkladı.
Şehit kardeşinden Meral Akşenere Lütfü Türkkan tepkisi: Her yerde bacım diyor Milletin bacısına neden sövüyorsun deseydi ya

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

Fırtına'nın bileği bükülmüyor

​Trabzonspor son dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Derbide kırmızı çıktı

Derbide kırmızı çıktı

Uğurcan Çakır maç bittikten sonra kart gördü.

​6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu.

Köpeği acımadan vurdu üç kadını da yaraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.