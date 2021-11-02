Ekonomi Avrupaya Rus gazına karşı LNG önerisi
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'ya Rus gazına karşı LNG önerisi

İsviçre merkezli enerji şirketi Axpo'nun LNG Bölümü Başkanı Antonio Canseco, doğal gaz tedarikinde tek kaynağa bağımlılığın Avrupa'nın en büyük problemlerinden biri olduğunu belirterek, "Avrupa buna karşın çözüm olarak sıvılaştırılmış doğal gaza yönelmeli." dedi.

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Haber Merkezi AA
Avrupanın doğal gazda Rusyaya bağımlılığını azaltmak için LNG önerisi
Foto/arşiv

İsviçre merkezli enerji şirketi Axpo'nun LNG Bölümü Başkanı Antonio Canseco, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Flame Enerji ve Doğal Gaz Konferansı'nda, Avrupa'da yaşanan gaz krizini değerlendirdi.

Avrupa'nın gaz sektöründe tek kaynağa bağımlı olmasının önemli bir problem oluşturduğunu dile getiren Canseco, "Rusya'ya olan bağımlılık büyük bir problem. Şu an sadece tek bir tedarikçiye bağlı olmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Bu yaşananlardan alınacak bir ders olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Canseco, Avrupa'nın, enerji arz güvenliği sıkıntısını çözmek için sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'ya olan bu bağımlılığı azaltmakta LNG'nin önemi artacak. Yenilenebilir enerji ve enerji geçişinden bahsediyoruz ancak buna hazır olmadığımız ortaya çıktı. Belli bir süre daha doğal gaz kullanacağımız ortada." diye konuştu.

Oxford Enerji Enstitüsü Gaz Araştırma Bölümü Başkanı David Ledesma da Avrupa ve küresel doğal gaz piyasalarında yaşananın bir fiyat krizi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 4 ay özellikle çok önemli, bunun bir kriz olduğu inkar edilmemeli." ifadesini kullandı.

Son dönemde piyasalarda fiyatların ciddi düzeyde arttığını anımsatan Ledesma, buna karşın yenilenebilir enerji ve LNG gibi alternatiflerin gündeme geldiğini söyledi.

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